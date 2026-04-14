ESPN lanza pronóstico y sorprende al decir cuál equipo tico quedaría fuera de semifinales

Al Clausura 2026 solamente le quedan tres fechas en la primera fase, por lo que la disputa por entrar a semifinales es cada vez mayor y con menos margen de error.

Alajuelense y Liberia están en plena lucha por la clasificación. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

En el programa Equipo F de ESPN, hablaron sobre cómo está el certamen tico y sus periodistas fueron más allá al dar su pronóstico sobre qué equipo quedará afuera.

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En el espacio debaten siempre sobre las ligas centroamericanas con comunicadores de toda la región y entre cinco de ellos sorprendieron con la distribución de los votos entre Alajuelense, Liberia y Cartaginés.

El guatemalteco Milton Meléndez, el salvadoreño Mauricio Rivas y la panameña Melissa Gallego indicaron que los manudos serán a los que no les alcance la cuerda.

La hondureña Georgina Hernández opinó que los pamperos quedarán afuera, mientras que el costarricense Daniel Murillo sorprendió al decir que serán los brumosos.

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