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¿Se ve Fidel Escobar en el Mundial tras su larga espera por volver a la canchas?

Fidel Escobar se ilusiona con su regreso a las canchas de cara al Mundial 2026

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Por Eduardo Rodríguez

El tan esperado regreso a las canchas de Fidel Escobar con el Deportivo Saprissa se produjo este pasado domingo en el encuentro contra Liberia en Tibás después de no jugar desde la pasada final ante Alajuelense en diciembre.

El defensor canalero no solo regresó con la camiseta morada, sino que encima está la fuerte opción de poder ser convocado a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Fidel no jugaba desde diciembre pasado (JOHN DURAN/John Durán)

La vuelta del jugador no fue con el resultado ni el panorama más favorable para los de Tibás tras caer 1-2 en casa contra los pamperos, algo que aleja al Monstruo de la lucha por el primer lugar. Fidel ingresó al minuto 82 de juego,

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Claro que estoy ilusionado y, si Dios primero, el profe me toma en cuenta; todos sueñan con una Copa del Mundo, pero ahora me toca seguir entrenando, preparándome bien, el profe es el que toma la decisión; por más que yo haya jugado en la eliminatoria para clasificar, fue un proceso muy largo”, mencionó en zona mixta tras su vuelta a las canchas acerca de la opción de ir con Panamá al Mundial 2026.

Acerca de la semana que se le viene a nivel de clubes con los morados, en la que deben afrontar la final de Copa contra Sporting en el Edgardo Baltodano el miércoles y luego el clásico en el Morera Soto de Alajuela, Fidel comentó.

04/11/2023 Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. El Deportivo Saprissa recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en una nueva versión del Clásico Nacional en partido de la jornada 18, Torneo de Apertura, Liga Promérica 2023.
Escobar sueña con ir al Mundial con Panamá (Rafael Pacheco Granados)

Creo que va a ser muy bonito, somos un equipo muy fuerte, la institución más grande; toca viajar ahora a Liberia a la final de Copa, obvio a ganarlo, y el clásico, que es lo más lindo”, comentó el defensa panameño sobre lo que se le aproxima a los saprissistas.

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En Tibás tienen la opción de acabar una racha sin levantar un trofeo desde el 2024 este miércoles por la Copa y la oportunidad de seguir en la lucha por el primer puesto con Herediano, tras quedar cuatro puntos atrás luego del triunfo florense en Cartago y la caída morada en la Cueva ante los pamperos.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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