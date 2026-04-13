José Saturnino Cardozo y el mensaje que envía a la afición de Liberia: “Vamos a pelear a muerte hasta el final”

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia, rescató el carácter de sus jugadores y la personalidad de los aurinegros para traerse los 3 puntos ante el Deportivo Saprissa.

Este domingo, los guanacastecos derrotaron a los morados por marcador de 1-2 y más allá del resultado, el técnico paraguayo expresó que la victoria les deja mucho, de cara la cierre de la primera fase.

“Me siento contento, feliz, este equipo lo comenzamos a construir con jugadores con carácter, personalidad, que puedan demostrar la capacidad que pueden tener.

LEA MÁS: Liberia le dio un golpe insospechado a Saprissa y puso a sufrir a las dos aficiones más grandes del país

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia destacó la entrega de sus jugadores, para ganarle a Saprissa. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Veníamos a un estadio difícil, nos faltaba ganar y la clave era la personalidad, el deseo de ganar siempre y desde el martes enseñamos los entrenamientos para que pudiéramos sorprender al rival en aspectos tácticos. Tenemos jugadores con hambre de poder”, comentó.

Grave error

El sudamericano recordó la goleada que le propinaron los morados, en la semifinal del torneo de Copa (5-1) y no escondió que el 29 de marzo anterior, la S lo hizo bien.

“En el partido de Copa ellos nos habían ganado bien, hoy tuvimos carácter y personalidad, los jugadores se comportaron a la altura. Sé lo que representa jugar en este estadio, no se me había dado la oportunidad de ganar”, aseguró.

12/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Municipal Liberia por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: (Video) Le dan un penal a Tomás Rodríguez para ver si mete un gol con Saprissa y lo que hizo no tiene nombre

Cardozo sabe que no la tiene fácil en el cierre, pues deberá luchar contra Cartaginés, Sporting FC y Alajuelense, pero además habló del cambio que ha dado el camerino desde que llegó al equipo liberiano.

“Cuando llegué a Liberia los jugadores entrenaban y se iban, ahora el ambiente es diferente, entrenamos a las 7 de la mañana y se van a las 11 a.m. la convivencia es muy buena.

“Vamos a pelear a muerte hasta el final, vamos a ver hasta dónde nos da; buscaremos seguir la buena racha de esta segunda vuelta, la primera fue terrible”, afirmó.