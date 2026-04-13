A Hernán Medford le preguntaron por Tomás Rodríguez y el penal que botó y esto fue lo que dijo

Hernán Medford defendió la decisión de qué Tomás Rodríguez pateara el penal ante Liberia. (JOHN DURAN/John Durán)

Hernán Medford, técnico del Saprissa, fue cuestionado este domingo sobre los motivos del porqué en el encuentro ante Liberia Tomás Rodríguez fue el encargado de patear un penal en un partido que era vital para los morados.

Al canalero le dieron la oportunidad de pegarle a la pelota a los 41 minutos, pese a que en cancha estaba el capitán, Mariano Torres, el penalero por excelencia del Monstruo.

Según el DT, venir a cuestionar ahora la decisión luego del fallo es “muy fácil”, porque si lo hubiera metido, nadie se hubiera quejado.

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“Diay, mi amigo, es que si usted quiere decidir quién tira el penal, imagínese, si lo hubiera metido acá estaríamos y usted me estaría diciendo otra cosa.

“El asunto con los penales es que son así, la podés meter o la podés botar, pero después del penal es muy fácil hablar. Usted me dice Mariano, luego me dicen que porqué no este o el otro, o usted cree que nosotros no practicamos los penales”, indicó Medford.

Tomás Rodríguez le pegó muy mal a la pelota en el penal ante Liberia. (JOHN DURAN/John Durán)

El Pelícano aseguró durante los entrenamientos, el equipo anduvo bien en penales.

“Entrenar no quierede decir que el domingo la vas a meter, al final la falló y tampoco es crucificar a nadie, porque así no habló bien de ningún jugador públicamente, tampoco habló mal, no, no, botar un penal es cualquiera.

“No me pueden contradecir quién tira un penal porque él es uno de los cobradores, de los tiradores, si la falló, la falló, ¿Qué le vamos a hacer? Pero decir que porqué no la tiró Mariano u otro, en este momento no cabe", destacó.

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La jugada fue muy cuestionada por la afición y prensa, tanto en Costa Rica como en Panamá.