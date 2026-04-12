Torneo Nacional

En Panamá ya hablan del penoso penal que botó Tomás Rodríguez y sus posibilidades de ir al Mundial

En Panamá hablaron sin asco del penal y el nivel de Tomás Rodríguez para poder ir al Mundial de Norteamérica 2026

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Por Sergio Alvarado
12/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Municipal Liberia por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
Tomás Rodríguez mandó a las nubes el penal que le dieron este domingo. (JOHN DURAN/John Durán)

Apenas unos minutos después que Tomás Rodríguez falló un penal insólito con el Saprissa este domingo ante el Municipal Liberia, desde Panamá reaccionaron a la acción.

El famoso Chepe Bomba, apodo del periodista canalero José Miguel Dominguez, le tiró durísimo al fallo de su compatriota y además habló de sus opciones de ser convocado al mundial de Norteamérica 2026.

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En el Monstruo están a la expectativa si el atacante es llamado por Thomas Christiansen para ir a la Copa del Mundo, lo que significaría una buena entrada económica para la S.

Sería un auténtico milagro si Thomas Rodríguez va al Mundial con la Selección de Panamá.¡PUNTO Y PELOTA! #MentiraNoEs“, destacó.

Chepe en el pasado ha sido crítico del nivel de Rodríguez con los morados, a quien considera le ha faltado dar más. En 15 partidos suma tres goles, doce de titular.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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