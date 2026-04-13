Kendall Waston enciende el clásico ante Alajuelense con una indirecta que podría picar a algunos

Kendall Waston anotó el único gol de Saprissa ante Liberia. (JOHN DURAN/John Durán)

Kendall Waston, defensor y uno de los líderes del Saprissa, fue uno de los jugadores que dio la cara ante los medios luego de la derrota morada en casa ante el Municipal Liberia.

La Torre fue el anotador del gol de descuento morado y aunque reconoció que la derrota ante los pamperos les duele mucho, no los aparta del objetivo de luchar por el lideato.

El zaguero afirmó que ellos están peleando por el liderato y no por entrar de cuartos, posición que en este momento ocupa Alajuelense.

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“Tenemos que seguir luchando, buscando el primer lugar, por ejemplo el clásico ir a ganarlo a Alajuela, ver qué sucede del otro y así vamos. Nosotros estamos peleando por el primer lugar y no por entrar de cuarto, como lo habíamos pasado varios torneos atrás. Es de las cosas positivas, pero lastimosamente está la molestía de no ganar acá”, dijo.

Para Waston partidos como el de este domingo, son golpes que depende de cómo lo canalice, te puede ayudar a dar la milla extra y más bien fortalecerlos.

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“Obviamente estamos molestos, eso es muy evidente, porque queríamos acercarnos y seguir peleando por ese primer lugar, pero más allá de eso, tenemos por ejemplo algo muy importante el próximo miércoles que es la disputa de la final del torneo de Copa, luego viene el clásico y esto continúa, mientras la matemática de, vamos a seguir luchando”.

Waston es uno de los futbolistas que jugó el partido al filo de la navaja, con cuatro tarjetas amarillas, por lo de haber recibido una más, se habría perdido el clásico. En el juego le anduvo cerca a la tarjeta y hasta hubo una jugada polémica que para algunos pudo ser expulsión por un planchetazo al tobillo, pero que para el árbitro Keylor Herrera no fue así.

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