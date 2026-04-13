Integrante de Cartaginés insultó a los árbitros: estos son los improperios que detalla el informe arbitral

Adrián Chinchilla reportó que un integrante del Cartaginés lo insultó fuertemente. (Mayela Lopez/Mayela López)

La furia y la molestia por la derrota de viernes ocasionó que un integrante del Cartaginés perdiera la dulzura del carácter e insultara al cuarteto arbitral de manera fuerte.

Adrián Chinchilla, réferi central del encuentro, reportó en su informe que uno de los miembros del departamento de prensa brumoso se refirió de forma muy soez.

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Informe arbitral detalla insultos y comportamiento agresivo

“Al finalizar el juego, y estando aún el cuarteto arbitral dentro del terreno de juego, el señor Robert Vindas Alvarado, miembro de prensa del Club Sport Cartaginés, ingresó al terreno de juego y nos encaró, de forma agresiva, protestado de manera airada e insultante, diciendonos: “nos robaron el partido, son unos hijuep... ladrones”, por lo que tuvo que ser retirado por miembros de su club y la seguridad privada", destacaron.

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Polémica arbitral: penal no sancionado y gol anulado en reposición

Los blanquiazules estaban muy molestos al considerar que Chinchilla y sus compañeros los perjudicaron en dos jugadas puntuales: un penal no sancionado y un gol anulado durante el tiempo de reposición.

Nuevo señalamiento se suma a daños denunciados en el Fello Meza

Esta denuncia se suma a la que hicieron los silbateros sobre los daños que sufrió el vehículo de uno de ellos en el parqueo del estadio Fello Meza.

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