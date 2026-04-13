Esto dice el informe arbitral sobre el daño al auto de los árbitros en el estadio Fello Meza

Adrián Chinchilla reportó que sucedió con el auto de su compañero Marco Guido. (Mayela Lopez/Mayela López)

El árbitro Adrián Chinchilla realizó un detallado reporte sobre los daños que sufrió el vehículo de un miembro del cuarteto arbitral el viernes en el estadio Fello Meza luego del encuentro entre Cartaginés y Herediano.

El silbatero del encuentro informó que cuando estaban por irse del inmueble y llegar al auto en el parqueo interno, se toparon con que el vehículo tenía las llantas estalladas.

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“Cuando nos disponíamos a abandonar el estadio, al aproximarnos al parqueo interno donde estaba el vehículo propiedad del señor Marco Guido, 4to árbitro del partido, notamos que las 2 llantas traseras del mismo estaban desinfladas por completo; procedimos a tratar de inflarlas sin embargo era notable que alguna persona había cometido un acto vandálico, utilizando algún tipo de cuchillo o arma filosa para este fin”

“A este lugar se presentó el comisario del partido, señor Diego Vargas Delgado, el señor Leonardo Vargas Monge, presidente del equipo Club Sport Cartaginés, el señor Heiner Ugalde, encargado de la seguridad interna, así como el señor Leonardo Vargas Masís, gerente del Club Sport Cartaginés, quienes son testigos de los hechos que se describen”, explicaron.

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Los réferis pidieron acceso a las cámaras de seguridad del estadio, pero la dirigencia les indicó que están no estaban funcionando.

“Por nuestros propios medios realizamos el cambio de las llantas dañadas, y a las 23:50 pudimos finalmente abandonar el estadio. De forma inmediata, buscamos un lugar para tratar de reparar las llantas dañadas, y para constatar que efectivamente las llantas habían sido dañadas a propósito dentro del estadio. De todos los hechos descritos se adjunta la evidencia fotográfica, como de video para respaldo, así como reiteramos de la situación son testigos, las personas mencionadas”, indicaron.

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Las llantas del árbitro Marco Guido fueron dañadas en el parqueo del estadio Fello Meza. (Cortesía/Cortesía)