Nuevas imágenes del VAR darían giro al gol anulado por el que tanto reclamó Cartaginés ante Herediano

La polémica del partido entre Cartaginés y Herediano, que se disputó el viernes 10 de abril en el estadio Fello Meza, continúa, pues las últimas imágenes del VAR, que no se vieron en la transmisión al inicio, podrían dar giro a un gol anulado del equipo brumoso.

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Resulta que en el tiempo de reposición, el volante Douglas López marcó el gol que habría empatado el juego, pero el central Adrián Chinchilla afirmó que no era válido.

La bola habría salido de lo permitido, ante un centro del defensor Fernán Faerron.

Una polémica estalló en el juego entre Cartaginés y Herediano, pues un gol que habría significado un empate fue anulado. Los brumosos no aceptaron la decisión del árbitro. Foto: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

Tras el juego, se decía que ese gol fue mal anulado. De hecho, el analista Henry Bejarano aseguró que el gol que habían hecho los brumosos era válido.

“Para mí no salió total como lo establece la regla”, indicó el exárbitro, apoyándose en las primera imágenes que tiró FUTV.

Sin embargo, unas nuevas imágenes del VAR muestran lo contrario. Según las líneas rojas, es decir, las líneas imaginarias que se ven en las imágenes, pareciera que sí estuvo bien sancionada la jugada porque en esa toma, que al inicio solo la vieron los árbitros, sí se aprecia que el balón sale de la cancha.

Unas nuevas imágenes del VAR muestran que, al parecer, el gol sí fue bien sancionado. (VAR/VAR)

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Brumosos reclamaron en redes sociales

Varios jugadores del Cartaginés utilizaron sus redes sociales para expresar su molestia por esa polémica jugada, claro, porque seguro tampoco habían visto todas las tomas.

Cristopher Núñez compartió una foto de una de las tomas donde no se ve que el balón salió y puso: “Increíble”.

El jugador Fernán Faerron, quien hizo el centro de la polémica jugada, también se manifestó.

Además, el portero Kevin Briceño publicó la misma imagen y comentó: “Cosas que pasan, increíble...”.

Varios jugadores del equipo brumoso reaccionaron en redes sociales sobre el gol que les fue anulado. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

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