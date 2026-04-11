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Leonardo Vargas le mandó un recadito a Wanchope por hablar de Cartaginés: “Se cree muy superior”

Paulo Wanchope estuvo hablando de Cartaginés y Leonardo Vargas le respondió con todo

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Por Yenci Aguilar Arroyo y Sergio Alvarado

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, se le fue al cuerpo a Paulo César Wanchope, luego de las recientes declaraciones que el técnico ha hecho sobre el club brumoso.

Este viernes, Chope salió al paso de una serie de cuestionamientos que se le hicieron mientras dirigía a Cartago y el dirigente blanquiazul dijo no entender cuál es el objetivo del entrenador, de hablar de asuntos de un club en el que ya no está.

“Yo lo que no veo es la importancia que tiene eso, ¿por qué no dijo las cosas antes?, ¿quiénes eran los muchachos que cometían esos errores o quiénes somos los que permitimos esos comportamientos?

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“Creo que debe ser más directo, si estás hablando 3 años después; no sé con qué intención lo hace, después de 3 años de salir del club, salir con ese tipo de cosas”, dijo.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés no se quedó con las ganas de cuestionar lo que ha dicho Paulo César Wanchope sobre el club brumoso. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

En regla

Vargas agregó que la salida de Wanchope se dio a causa de los resultados y se esforzaron por cancelar lo que le debían y no hay pendientes con el entrenador.

“Cuando decidimos sacarlo arreglamos, le cumplimos lo que tuvimos que pagarle, no estábamos contentos con el trabajo, con los resultados y no pasa nada.

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“Hoy está muy extemporáneo hablar de este tipo de cosas, 3 años después que salgan a la luz y no sé cuál es la intención. Creo que está con mucha sangre en el ojo, él es muy superior a lo que es Cartaginés, porque así lo expresaba cuando estaba aquí.

“Él menosprecia a muchos clubes, cosas que pasan en el fútbol nacional, porque se cree muy superior y en su momento lo vimos como una buena alternativa al club, pero ahora ni me fu ni me fa”, manifestó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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