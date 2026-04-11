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Árbitros del juego entre Cartaginés y el Herediano la pasaron mal tras el partido por esto que denunciaron

El panel arbitral alzó la voz tras lo ocurrido luego del partido entre brumosos y florenses

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Por Hillary Chinchilla Marín
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
Árbitros denuncian ataque tras polémico Cartaginés vs Herediano (Mayela Lopez/Mayela López)

Los árbitros del partido entre Cartaginés y Herediano vivieron momentos complicados tras el encuentro y denunciaron un acto de vandalismo contra el vehículo en que viajaron, luego de un juego marcado por la polémica.

Según un comunicado oficial, el hecho ocurrió tras finalizar el partido disputado en el estadio Fello Meza.

Así ocurrió el incidente

El panel arbitral informó que el vehículo utilizado por los silbateros fue atacado dentro de las instalaciones del estadio.

De acuerdo con la denuncia, las llantas del automóvil fueron dañadas con objetos punzocortantes, lo que habría sido provocado con un cuchillo.

Incluso, se difundieron imágenes donde se observan las llantas visiblemente rajadas.

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Un partido caliente

El encuentro, que tuvo como árbitro central a Adrián Chinchilla, estuvo cargado de polémica.

Durante el juego se reclamaron dos posibles penales no sancionados, uno para cada equipo, además de un gol anulado al Cartaginés que para muchos era válido.

Fuerte mensaje arbitral

Llantas del vehículo fueron dañadas con objetos punzocortantes.
Llantas del vehículo fueron dañadas con objetos punzocortantes. (Captura/Captura)

En el comunicado, los árbitros condenaron lo ocurrido y advirtieron sobre la gravedad de estos actos.

“La violencia no puede ni debe formar parte del fútbol”, señalaron.

Además, pidieron a las autoridades investigar lo sucedido y sancionar a los responsables.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la seguridad de los árbitros en el fútbol nacional.

Llantas del vehículo fueron dañadas con objetos punzocortantes.
Llantas del vehículo fueron dañadas con objetos punzocortantes. (Captura/Captura)

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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