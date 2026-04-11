Fedefútbol explota por todo lo que ocurrió en el partido entre Cartaginés y Herediano y así lo evidenció en una carta

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) se pronunció ante los lamentables hechos que ocurrieron el viernes 10 de abril en el juego entre Cartaginés y Herediano.

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Resulta que, previo al partido entre los brumosos y los florenses, se denunció que el bus del Herediano fue vandalizado.

Además, hubo peleas entre los jugadores. La tensión se escaló al grado de que hubo reclamos al árbitro Adrián Chinchilla por sus decisiones, como la anulación del gol del Cartaginés que habría empatado el partido.

La Fedefútbol se pronunció tras tensión en partido entre Cartaginés y Herediano. Foto: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

La FCRF emitió un comunicado condenando los actos de ambos equipos.

“La FCRF hace un llamado nuevamente al respeto y la tolerancia entre todos los actores del fútbol, y rechaza cualquier acto de violencia dentro y fuera de los estadios a nombre de nuestro deporte”, indicó.

Asimismo, la Fedefútbol señaló que no hay ninguna justificación para que se den “conductas agresivas y negativas”, como las que se dieron este viernes.

“Desde la Federación seguiremos impulsando campañas y el acompañamiento contra todo tipo de actos que ensucien y manchen el deporte”, comunicó.

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Tensión en partido

Antes de que los brumosos y los florenses se enfrentaran en el Fello Meza, en Cartago, unos aficionados blanquiazules habrían dañado el bus que transportaba a los jugadores del Herediano.

Según las imágenes, el bus quedó con daños en el parabrisas y además, varias partes del vehículo fue rayado.

El bus del Team fue dañado previo al partido contra Cartaginés. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Los brumosos quedaron molestos con el resultado del partido y reclamaron que les quitaron un gol que significaba el empate.

En el tiempo de reposición, el volante Douglas López marcó el gol que habría empatado el juego, pero el central Adrián Chinchilla afirmó que no era válido.

La bola habría salido de lo permitido, ante un centro del defensor Fernán Faerron.

Los jugadores le reclamaron al árbitro por anular el gol, afirmando que sí era válido. Incluso, el analista Henry Bejarano lo aseguró.

Sin embargo, unas imágenes del VAR muestran lo contrario. Es decir, parece que sí estuvo bien sancionada la jugada, pues el balón salió de la cancha.

Unas nuevas imágenes del VAR muestran que, al parecer, el gol del Cartaginés sí fue bien sancionado. (VAR/VAR)

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