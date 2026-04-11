Leonardo Vargas está harto del arbitraje y disparó a más no poder contra la Comisión y Enrique Osses

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés, explotó en contra del arbitraje, luego del juego entre los brumosos y Herediano.

Este viernes, el juego en el “Fello Meza” cerró con marcador 1-2, pero durante el encuentro no sancionaron dos penales claros, uno a favor del Herediano y otro a favor del Cartaginés, así como también anularon un gol en el último minuto por una bola que al parecer salió de la cancha segundos antes de la anotación.

El dirigente brumoso fue claro: para ellos, el arbitraje los perjudica y no entiende cómo en la Comisión de Arbitraje buscan justificar decisiones que dañan a los clubes.

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“En Cartago nos perjudican; una vez sí, la otra también, es increíble.

“El penal que nos quitan; esta última jugada (gol de Douglas López) no duran nada revisándola y las fotos muestran claramente que la bola no salió, entonces, ¿cómo los del VAR no lo van a ver?”, dijo inicialmente.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés no se guardó nada en contra del arbitraje, luego del partido ante Herediano. Foto: William Cordero. (Foto: William Cordero. /Foto: William Cordero.)

Mejor que no haya VAR

Luego, don Leo siguió: “Como les decía a ellos, que uno pida explicaciones, no se las den en la Comisión de Arbitraje, que uno tenga ese derecho, a decirles algo, pero se esconden y punto y eso está mal.

“Hoy está uno contento porque dos árbitros de Costa Rica van al Mundial, pero esta clase de arbitraje en Cartago”, manifestó.

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Vargas cuestionó la labor del VAR y para él sería mejor que no se cuente con esta herramienta en el fútbol local y dijo que ha buscado a Enrique Osses, presidente de la Comisión, pero no pasa nada.

“He pedido reuniones, he solicitado varias veces, no jugadas solo del Cartaginés. Él ha venido aquí, pero esto no cambia, él todo lo justifica”, recalcó.

El presidente sacó a la luz un ejemplo que para él, explica las veces en las que los silbateros se equivocan.

“Hay un jugador que fue lesionado gravemente y esa jugada ni amarilla fue. ¿Cómo justifican esa agresión?, ¿cómo no hubo expulsión?, de esa comisión sale una justificación a la jugada”.