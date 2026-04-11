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Saprissa amanece de luto este sábado tras el fallecimiento de uno de sus exjugadores

Club morado dio a conocer el fallecimiento este sábado 11 de abril

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Por Manuel Herrera

El Deportivo Saprissa comunicó este sábado el fallecimiento de uno de sus exjugadores más recordados.

Según una esquela que compartió el club tibaseño, Wálter Jesús Navarro Álvarez falleció. Él jugó con el plantel morado en la década de los 70.

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Wálter Jesús Navarro Álvarez falleció a los 79 años. (Facebook/Facebook)

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“Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia y allegados en estos momentos tan difíciles”, expresó el equipo por medio de sus redes sociales.

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Deportivo Saprissa dio a conocer así la muerte del exjugador. (Instagram/Instagram)

Este medio confirmó el fallecimiento en el Registro Civil, donde ya aparece reportado el deceso.

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Don Wálter murió el pasado 9 de abril a los 79 años. El exjugador cumpliría 80 años el próximo 27 de junio.

“Descanse en paz. Jugadorazo de los queridos barrios del Sur. Fortaleza a su familia”, dice uno de los comentarios que lamenta la partida del exfutbolista.

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Don Wálter Navarro murió el 9 de abril. (Facebook/Facebook)

¡Paz a sus restos!

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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