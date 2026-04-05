Exjugador de Saprissa y exmundialista celebró cumpleaños en el Monte Everest

El exjugador del Deportivo Saprissa y exmundialista de Italia 90, José Jaikel, publicó este Viernes Santo el particular regalo que se dio al cumplir sus 60 años: escalar el Everest.
Todavía no sabemos si intentará hacer cumbre, pero las fotos que compartió confirman que está en el Campo Base, a 5.364 metros sobre el nivel del mar.
“En camino a cumplir mi sueño de celebrar los 60 en el Campo Base del Everest.. 3 ascensos más!!”, publicó en redes sociales el pasado 31 de marzo.
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Recordemos que el puro cucurucho, la parte más alta del Everest, está a 8.849 metros sobre el nivel del mar.
Precisamente, este 3 de abril, José publicó en su cuenta de Facebook, el siguiente mensaje: “Sueño cumplido. Happy birthday to me. Bienvenidos 60. Gracias, Dios”.
Por estos días, Jaikel se ha consolidado como exitoso empresario y también es escalador; el pasado 18 de febrero subió los 4.440 metros sobre el nivel del mar del volcán La Malinche en México.
Jaikel jugó solo seis años en primera división, pero su potencia y su físico le ayudaron a ganarse un espacio en aquel grupo de 22 jugadores que hicieron historia con la Selección Nacional, en Italia 90.
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Jugó la mayor parte de su carrera en el Deportivo Saprissa e hizo una temporada en el Herediano, club en donde se retiró a los 28 años, cuando ya se había convertido en ingeniero industrial.
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Su carrera se truncó porque luego del mundial tuvo que ser operado de una pubalgia (lesión en la ingle) y dos años después de aquella cirugía decidió colgar los tacos, pues la recuperación no fue exitosa.