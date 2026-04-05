Exjugador de Saprissa y exmundialista celebró cumpleaños en el Monte Everest

El exjugador del Deportivo Saprissa y exmundialista de Italia 90, José Jaikel, publicó este Viernes Santo el particular regalo que se dio al cumplir sus 60 años: escalar el Everest.

Todavía no sabemos si intentará hacer cumbre, pero las fotos que compartió confirman que está en el Campo Base, a 5.364 metros sobre el nivel del mar.

Jaikel publicó su regalo de cumpleaños este Viernes Santo. (Tomada de Facebook/Facebook)

“En camino a cumplir mi sueño de celebrar los 60 en el Campo Base del Everest.. 3 ascensos más!!”, publicó en redes sociales el pasado 31 de marzo.

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Recordemos que el puro cucurucho, la parte más alta del Everest, está a 8.849 metros sobre el nivel del mar.

Precisamente, este 3 de abril, José publicó en su cuenta de Facebook, el siguiente mensaje: “Sueño cumplido. Happy birthday to me. Bienvenidos 60. Gracias, Dios”.

Conocido como "El tanque" Jaikel, José cumplió su sueño de celebrar el cumpleaños en el Campo Base del Everest. (Tomada de Facebook/Facebook)

Por estos días, Jaikel se ha consolidado como exitoso empresario y también es escalador; el pasado 18 de febrero subió los 4.440 metros sobre el nivel del mar del volcán La Malinche en México.

Jaikel jugó solo seis años en primera división, pero su potencia y su físico le ayudaron a ganarse un espacio en aquel grupo de 22 jugadores que hicieron historia con la Selección Nacional, en Italia 90.

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Jaikel fue delantero del Deportivo Saprissa junto a Evaristo Coronado. ( Foto tomada de Costa Rica Retro Fútbol./Foto tomada de Costa Rica Retro Fútbol.)

Jugó la mayor parte de su carrera en el Deportivo Saprissa e hizo una temporada en el Herediano, club en donde se retiró a los 28 años, cuando ya se había convertido en ingeniero industrial.

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Su carrera se truncó porque luego del mundial tuvo que ser operado de una pubalgia (lesión en la ingle) y dos años después de aquella cirugía decidió colgar los tacos, pues la recuperación no fue exitosa.