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Exjugador de Saprissa y exmundialista celebró cumpleaños en el Monte Everest

El exjugador morado se regaló de cumpleaños escalar el Everest y publicó fotos que lo confirman

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Por Eduardo Vega

El exjugador del Deportivo Saprissa y exmundialista de Italia 90, José Jaikel, publicó este Viernes Santo el particular regalo que se dio al cumplir sus 60 años: escalar el Everest.

Todavía no sabemos si intentará hacer cumbre, pero las fotos que compartió confirman que está en el Campo Base, a 5.364 metros sobre el nivel del mar.

El exjugador del Deportivo Saprissa y exmundialista de Italia 90, José Jaikel, publicó este Viernes Santo el particular regalo que se dio al cumplir sus 60 años: escalar el Everest.
Jaikel publicó su regalo de cumpleaños este Viernes Santo. (Tomada de Facebook/Facebook)

“En camino a cumplir mi sueño de celebrar los 60 en el Campo Base del Everest.. 3 ascensos más!!”, publicó en redes sociales el pasado 31 de marzo.

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Recordemos que el puro cucurucho, la parte más alta del Everest, está a 8.849 metros sobre el nivel del mar.

Precisamente, este 3 de abril, José publicó en su cuenta de Facebook, el siguiente mensaje: “Sueño cumplido. Happy birthday to me. Bienvenidos 60. Gracias, Dios”.

El exjugador del Deportivo Saprissa y exmundialista de Italia 90, José Jaikel, publicó este Viernes Santo el particular regalo que se dio al cumplir sus 60 años: escalar el Everest.
Conocido como "El tanque" Jaikel, José cumplió su sueño de celebrar el cumpleaños en el Campo Base del Everest. (Tomada de Facebook/Facebook)

Por estos días, Jaikel se ha consolidado como exitoso empresario y también es escalador; el pasado 18 de febrero subió los 4.440 metros sobre el nivel del mar del volcán La Malinche en México.

Jaikel jugó solo seis años en primera división, pero su potencia y su físico le ayudaron a ganarse un espacio en aquel grupo de 22 jugadores que hicieron historia con la Selección Nacional, en Italia 90.

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José Jaikel, exdelantero de la Selección Nacional. Foto tomada de Costa Rica Retro Fútbol.
Jaikel fue delantero del Deportivo Saprissa junto a Evaristo Coronado. ( Foto tomada de Costa Rica Retro Fútbol./Foto tomada de Costa Rica Retro Fútbol.)

Jugó la mayor parte de su carrera en el Deportivo Saprissa e hizo una temporada en el Herediano, club en donde se retiró a los 28 años, cuando ya se había convertido en ingeniero industrial.

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Su carrera se truncó porque luego del mundial tuvo que ser operado de una pubalgia (lesión en la ingle) y dos años después de aquella cirugía decidió colgar los tacos, pues la recuperación no fue exitosa.

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exjugador del Deportivo Saprissaexmundialista de Italia 90José Jaikelescalar el Everest.
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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