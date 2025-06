Exmundialista de Italia 90 se salió del molde y tiene un puestazo en empresa transnacional

José Jaikel (atrás con camisa negra) logró formarse como profesional y hoy disfruta su vida como ingeniero. Cortesía. (La Nación/Cortesía)

José Jaikel jugó solo seis años en primera división, pero su potencia y su físico le ayudaron a ganarse un espacio en aquel grupo de 22 jugadores que hicieron historia con la Selección Nacional, en Italia 90.

Hoy, a sus 59 años, el exitoso empresario hace un repaso por su vida lejos de las canchas. Jaikel jugó la mayor parte de su carrera en el Deportivo Saprissa e hizo una temporada en el Herediano, club en donde se retiró a los 28 años, cuando ya se había convertido en ingeniero industrial.

Su carrera se truncó porque luego del mundial tuvo que ser operado de una pubalgia (lesión en la ingle) y dos años después de aquella cirugía decidió colgar los tacos, pues la recuperación no fue exitosa.

El Tanque conversó con La Teja y contó la principal enseñanza que le dejó el técnico mundialista Bora Milutinovic y cómo la aplica en su entorno.

El Tanque jugó la mayor parte de su carrera en el Deportivo Saprissa. Foto tomada de Costa Rica Retro Fútbol. ( Foto tomada de Costa Rica Retro Fútbol./Foto tomada de Costa Rica Retro Fútbol.)

- ¿Qué ha sido de la vida de José Jaikel luego del retiro?

Ahorita soy director general del Grupo Maseca para Centroamérica y Sudamérica. Llevo 12 años en este puesto, y anteriormente estuve 11 años en Monterrey, también en puestos directores. La verdad que estoy muy contento, feliz de trabajar con mi gente, de sacar los objetivos empresariales adelante.

Y la verdad, es que la experiencia de Italia 90 la aplico para mi vida y mi trabajo, esos tres meses me cambiaron la vida; el tema del trabajo en equipo, el de estrategia, el de la empatía, la resiliencia, lo que él (Bora Milutinovic) nos enseñó y nos demostró que cuando tenemos sueños fuertes y tenemos estrategias, se pueden lograr.

- ¿Todo eso le enseñó Bora?

Primero en confiar en nosotros mismos, en hacer los sueños realidad, no con sueños, sino con trabajo, dedicación, trabajo en equipo. Yo hablo mucho con mi gente, tengo más de 50 gerentes a cargo y lo que les digo a ellos es que no importa quién mete el gol, realmente lo importante es el puesto, la función que tienen que cumplir cada uno para lograr el objetivo común.

Y créanme que en el grupo estoy feliz porque ya llevo 31 años en él y año con año rompemos récords y los resultados son espectaculares y esto es gracias a mi gente y estoy seguro que Bora, cuando logró el objetivo, dice que fue gracias a los jugadores y yo se lo digo igual a mis compañeros.

- En su época como jugador sorprendió porque además de jugar, estudió y se formó como profesional. ¿Cómo lo logró?

Creo que era una persona un poquitito distinta. Yo digo que era un estudiante que le fascinaba el fútbol, no un futbolista que tenía que estudiar (se graduó como ingeniero industrial).

Y entonces tenía muy claro que quería cumplir mis sueños como futbolista, pero siempre mi prioridad era el tema de estudio. De hecho, muchos de mis compañeros de mi época, Víctor Badilla, Vladimir Quesada, Alejandro Sequeira, todos teníamos la beca de alguna universidad privada y siempre los instaba a que estudiaran.

Y creo que muchos de ellos lograron ser profesionales gracias al impulso y a la jodedera que yo les pegaba siempre, porque creo que, desgraciadamente, la carrera de fútbol, anteriormente, se pagaba menos que ahora y ahorita es muy corta también. Entonces el futuro realmente es muy incierto y nada mejor que un estudio.

Jaikel (primero a la izquierda) trabaja en Grupo Demasa desde hace más de 30 años. Instagram Municipalidad de Heredia. (Instagram Municipalidad de Heredia./Instagram Municipalidad de Heredia.)

- ¿Y qué tal la vida familiar?

Tengo cuatro hijos maravillosos, uno de ellos vive en Monterrey, la menor vive en Barcelona, los otros dos están aquí y tengo cinco nietos. Me fascina, los disfruto mucho, aprendí a disfrutarme mucho y la verdad es que trabajo de lunes a viernes y los fines de semana me regalo mis caminaditas.

Me gusta mucho el hiking, voy a montañas, me pongo retos, planifico viajar y de vez en cuando me echo un partidito con los compañeros de fútbol del Indoor Club y disfruto mucho, la verdad es que me considero una persona feliz y realizada.

- ¿Cómo resume la experiencia de Italia 90, en una frase?

Enseñanza de vida, es lo mejor que nos ha pasado, la verdad.

- ¿Y cómo se lleva con sus excompañeros de Selección?

Me llevo muy bien con todos. Tengo una relación un poquito más cercana con Gabelo (Conejo), con German (Chavarría), Róger (Flores), Roy (Myers), con Rónald (González) , con Hernán (Medford), somos como 6 o 7 que tenemos un poquito más de contacto.

A veces también converso con Marvin (Obando), pero cuando los veo realmente todo vuelve a hace 35 años y es como si estuviéramos allá.

- ¿Y cómo es su relación con el fútbol?

Eso no se puede quitar, me encanta el fútbol, solo que ya uno desde el punto de vista de exfutbolista, ya no lo veo como fanático, entonces lo veo a veces muy frío.

Me gusta mucho analizar, entender, voy con Saprissa, pero cuando gana Alajuela estoy feliz, porque ganaba (Alexandre) Guima o porque ganó el Machillo y cuando gana Cartago también soy feliz porque ahí tengo muchos amigos. La verdad que es una forma muy linda de disfrutar el fútbol y cada vez que puedo y que las rodillas me dejan, me echo una mejenguita.