Saprissa confirma la venta de Warren Madrigal a la MLS

Miércoles 31 de diciembre. Antes del mediodía y el Deportivo Saprissa no se aguantó para confirmar una noticia sobre un jugador de su camerino.

“El Deportivo Saprissa informa que el delantero Warren Madrigal fue transferido de manera definitiva al Nashville Soccer Club de la Major League Soccer (MLS), tras llegar a un acuerdo entre ambas instituciones”, oficializa el club morado a horas de que termine el 2025.

Saprissa confirmó este 31 de diciembre que Warren Madrigal se va para la MLS. (Jose Cordero)

El morado debutó con la institución el 15 de agosto del 2020 y, a pesar de su corta edad, ha ganado cuatro títulos nacionales con la camiseta del Monstruo y una Recopa Nacional.

“Sus buenas actuaciones con nuestra institución lo llevaron a formar parte del Valencia Mestalla en 2024, equipo con el que jugó 18 veces y marcó en ocho oportunidades.

“Incluso, tuvo la oportunidad de jugar con el Valencia CF (primer equipo) en una ocasión por Copa del Rey y recibió varias convocatorias para el Campeonato Nacional español, conocido como ‘La Liga’”, agrega Saprissa.

Esta será la segunda oportunidad en la que Madrigal jugará en el fútbol exterior, tras sus 100 juegos con el Deportivo Saprissa en los que marcó 19 tantos y dio 9 asistencias.

Madrigal es habitualmente convocado a la Selección Nacional de Costa Rica; desde el 15 de junio de 2023 ha participado en 26 partidos y conseguido seis goles.

“El Deportivo Saprissa le agradece a Madrigal toda su entrega y dedicación con nuestro conjunto y le desea el mejor de los éxitos en su nueva etapa deportiva”, dice la institución.