Esposa de Luis Paradela es la más feliz con su regreso al Deportivo Saprissa

Aunque el Deportivo Saprissa ya hizo oficial el regreso del delantero cubano Luis Javier Paradela para el próximo semestre, junto con el volante Rachid Chirino, hubo un detalle previo que terminó de encender la ilusión de la afición morada: las palabras de la esposa del futbolista.

LEA MÁS: Erick Lonis habla de las posibilidades de la vuelta de Luis Paradela al Saprissa

Antes del anuncio del club tibaseño, Jennifer Herrera, pareja de Paradela y de nacionalidad salvadoreña, publicó en su cuenta de Instagram una imagen del jugador vistiendo la camiseta morada, acompañada de un mensaje corto, pero contundente: “De vuelta a nuestra casa”.

Luis Paradela siempre fue un gran referente en el Deportivo Saprissa y su esposa Jennifer Herrera siempre lo acompañó en las gradas de estadio. (redes/Instagram)

Esa frase fue suficiente para que los seguidores de Saprissa dieran por hecho el regreso de uno de los extranjeros más queridos por la afición en los últimos años.

Herrera es la más feliz por regresar a Costa Rica, donde nació precisamente la segunda hija del futbolista.

Paradela dejó Tibás como multicampeón y su salida representó una baja pesada para el equipo, tanto por su talento como por el vínculo que logró construir con la afición.

Jennifer Herrera, esposa del futbolista Luis Paradela, es la más feliz de su regreso al Deportivo Saprissa. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Vea lo que dijo Luis Paradela tras superar su lesión y volver a las canchas

El cubano había salido a préstamo al fútbol de Rumanía, a la Universidad de Craiova, y ahora volverá al club donde vivió algunos de los mejores momentos de su carrera, tal y como lo anticipó su esposa en redes sociales.