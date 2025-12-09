Erick Lonis habla de las posibilidades de la vuelta de Luis Paradela al Saprissa

La vuelta de un jugador muy querido por la afición del Saprissa, Luis Javier Paradela, es una opción, pero no es algo fijo, según comentó Erick Lonis en conferencia de prensa tras los rumores de la vuelta del cubano.

Lonis aseguró que Paradela quiere seguir un año más en Europa, pero que es una posibilidad su regreso al monstruo.

“Hablé con Javier, hemos tenido conversaciones con él y su equipo; la situación contractual es que le termina el préstamo en diciembre; él quiere mantenerse un año en Europa, es su sueño, aunque también dice que si le toca regresar, está feliz de volver a su casa”.

Erick Lonis comentó sobre la posible vuelta de Luis Paradela al Saprissa.

“Si se presenta la oportunidad de que sea vendido o traspasado a otro equipo en Europa, no vamos a poner impedimentos, no vamos a poner obstáculos a los sueños de los jugadores, pero vamos a esperar; creo que vamos a definir eso la próxima semana. Su equipo me indicó que la otra semana nos dirán lo que decidan, si lo compran, mantienen a préstamo o, en su defecto, si hay la posibilidad de que la gente de Javier lo traspase a otro club”, sentenció Lonis en conferencia de prensa.

Paradela viene saliendo de una importante lesión de la rodilla que lo mantuvo un tiempo prolongado fuera de las canchas con su club en Rumania, la U Craiova, equipo donde también milita el seleccionado nacional, Carlos Mora.

Erick Lonis asegura que la otra semana tendrán una respuesta sobre el futuro de Paradela. (Jose Cordero/José Cordero)

El cubano salió del monstruo en el 2024, tras el último cetro de los tibaseños en la final ante Liga Deportiva Alajuelense, siendo clave desde su llegada del Santos de Guápiles al combinado de Tibás que en su momento estaba también dirigido por Vladimir Quesada.