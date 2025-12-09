¿Mariano Torres jugará ante Cartaginés? En Saprissa hablan de la situación del capitán morado

En Saprissa reconocen que durante la primera fase del campeonato les costó consolidar una idea, pero afirman que cuentan con un plantel que puede hacerles frente a las semifinales.

Los morados enfrentarán a Cartaginés, en el juego de ida, este jueves, a las 8 p.m. en el estadio “Fello Meza” y, previo al duelo contra los brumosos, el asistente técnico Marco Herrera conoce las fortalezas del equipo que dirige Andrés Carevic.

“El fútbol es de detalles, Cartaginés es un equipo muy bien dirigido, hizo un muy buen cierre. Es un cuadro que se acostumbró a este torneo a sufrir en algunos momentos cuando no tenía a todos sus jugadores, tenía bajas, y creo que el profesor logró, de verdad, conformar un equipo muy fuerte y muy unido.

LEA MÁS: Johan Venegas lanza un dardo a la Unafut que abre el debate en la semifinal

“Sabemos que tiene muchísimas fortalezas y estamos trabajando para minimizar esas fortalezas y maximizar las nuestras”, comentó.

El juego entre Cartaginés y Saprissa se jugará el jueves, a las 8 p.m. en el estadio Fello Meza. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Consolidar un once

¿Cómo van a consolidar un once para las semifinales?

“Tenemos una planilla muy amplia para sacar el mejor 11 dentro de lo que tanto Vladimir, como el cuerpo técnico creemos que se necesita para jugar estas series. Tenemos un equipo de gente con mucha experiencia, pero por lesiones, por lo que por algunos otros factores, a veces, ha costado amalgamar un solo once.

“Pero sentimos que hicimos un torneo al final bueno porque estamos acá clasificados, pero que nos faltó algo para ser primeros. Tenemos veinte y tantos jugadores y de todos podemos echar mano”, destacó.

Herrera también habló de la situación de Mariano Torres, quien estuvo haciendo trabajo diferenciado en estos días, así como de la salida de Dax Palmer al extranjero, pese a no jugar en el presente torneo.

Marco Herrera, asistente Saprissa habló de la salida de Dax Palmer. Foto: archivo. (Cortesía )

LEA MÁS: Erick Lonis explica la única condición que le pusieron a Dax Palmer para dejarlo ir de Saprissa

“Ya hoy (lunes) Mariano trabajó con el grupo, esperamos contar con él, pues está al 100 por ciento”, dijo.

Y con respecto a la situación de Palmer, expresó:

“La gente no sabe el día a día de los muchachos, no sabe la exigencia que conlleva ponerse la camiseta del Saprissa todos los días, salir a jugar cuando hay presión, cuando hoy las redes sociales son de inmediatez y de desaprobación todo.

“Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando tenemos un jugador joven, que tiene muchísimas cualidades, pero que para nosotros aún no está listo. Lo vemos todos los días, sabemos cuánto nos puede dar Dax y le salió una oportunidad porque tiene condiciones. Esperemos que en Europa, le ayuden a desarrollarse”, afirmó.