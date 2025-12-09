Johan Venegas lanza un dardo a la Unafut que abre el debate en la semifinal

Johan Venegas, figura del Cartaginés y viejo conocido de las finales ticas, aseguró que el equipo llega “con hambre y soñando en grande” para enfrentar al Saprissa en semifinales, serie en la que apuesta a la experiencia del camerino y al trabajo de Andrés Carevic, a quien considera uno de los técnicos más infravalorados del país.

Venegas dio declaraciones a los medios en el “Media Day” que organizó la Unafut previo al inicio de la segunda fase del torneo. El experimentado delantero reconoció que su pasado morado le permite aconsejar a los brumosos sobre cómo encarar una serie de este calibre, recordándoles que estas instancias “son únicas y marcan carreras”, por lo que deben disfrutarlas con responsabilidad y total entrega.

El goleador, que ya está en el top 10 histórico del fútbol tico, aseguró que sus metas personales pasan a segundo plano cuando se trata de pelear por la gloria colectiva y soñar con un nuevo título para el Cartaginés.

Johan Venegas suma 147 goles en el fútbol de Costa Rica. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

147 goles tiene Venegas en el fútbol de Costa Rica.

Lo que puede marcar diferencia

- ¿Qué puede marcar la diferencia en la serie ante Saprissa?

Este torneo no es nada similar a lo que suele ser la fase regular. Podemos soñar, ir paso a paso para ir cumpliendo los objetivos. Hay mucha hambre en el equipo.

Sabemos que tenemos un gran equipo al frente, como es Saprissa. Su historia así lo avala, y sabemos que en esas instancias son muy peligrosos, pero creo que el trabajo que ha hecho el profesor y el cuerpo técnico puede ayudar a cumplir los objetivos

- Con la experiencia que tuvo en Saprissa, ¿qué le podría recomendar a sus compañeros?

La verdad es que soy muy agradecido por la oportunidad que tuve de jugar en Saprissa. Fue un momento importante en mi carrera, logré cosas importantes. Conseguí un título internacional con Saprissa, viví momentos bonitos, y la mejor forma de ser agradecido es siendo profesional y dando todo al máximo.

En un momento fui de esos jóvenes que llegaron a esos partidos, y lo más importante es que hay que disfrutar el momento, porque son solo cuatro equipos los que pueden jugar, y es un momento único. Hay que disfrutarlo, vivirlo con la responsabilidad del caso, y creo que esos partidos son los que marcan las carreras de los jugadores.

Andrés Carevic y Johan Venegas compartieron con los medios, previo al inicio de las semifinales. Foto: Facebook Unafut. ( Foto: Facebook Unafut. /Foto: Facebook Unafut.)

- Johan: recuerdo su primera conferencia en el Fello Meza, cuando dijo “vuelvo con un equipo que va a instancia de finales”. ¿Cómo vive esta situación?

Cuando se dio el acercamiento con Cartaginés, con los Vargas, una de las consignas era esa: ayudar al equipo para poder luchar por los objetivos, que era la clasificación en el torneo nacional y buscarle el pase a la Concachampions.

Cuando se firmó el contrato, sentí la alegría de estar en el equipo y también por estar con Andrés (Carevic), que sé lo trabajador y profesional que es. Es muy gratificante estar entre los cuatro mejores equipos del torneo. Ahora sigue la ilusión, el sueño de que vamos a enfrentar a un gran rival. Tenemos muchas ganas de trascender

- Ya está en el top 10 de goleadores históricos acá en el fútbol de Costa Rica, ¿cómo mira el estar en esa lista de prestigio e ir subiendo más en estos partidos?

Si dijera que no lo veo, pues estaría mintiendo, pero al final estamos en un deporte muy colectivo, que dependemos de todos. Desde mi punto de vista muy personal, es algo que alimenta el ego, nada más.

Al final, cuando uno entra en ese deporte, se busca la gloria colectiva: un campeonato, títulos, las participaciones a mundiales, a torneos internacionales. Creo que eso es más gratificante, y cuando uno se enfoca más en esas partes, en esas situaciones, las otras cosas vienen de una forma natural y sencilla, y creo que es lo que me ha pasado a mí. Estamos buscando la gloria colectiva, y es algo en lo que nos enfocamos en esa parte final. Lo demás se implementará de una forma natural y por añadidura.

Cartaginés enfrentará a Saprissa, este jueves, a las 8 p.m. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

- ¿Tiene alguna expectativa acerca del torneo de Concacaf?

Nos enfocamos en el próximo rival, que es Saprissa. Nuestras energías están enfocadas en este partido. Después, ya lo que venga en el torneo internacional, pues se asumirá en su momento, pero esperemos que sea el Inter Miami (risas).

- ¿Cómo ve la estructura del campeonato?

Creo que estamos en un torneo que premia mucho la mediocridad en el sentido de que no siempre el mejor equipo es el que queda campeón. Es un torneo que no premia la constancia y regularidad. Estamos en un torneo que cualquiera de los cuatro que clasifique tiene la opción de poder lograr el campeonato.

- ¿Cuánto considera que la figura de Andrés Carevic pueda ser clave para conseguir el campeonato nacional?

Para nosotros, la figura de Andrés es muy importante por el trabajo que hace. No es una mentira al decir que es uno de los técnicos más infravalorados de nuestro torneo. Es uno de los entrenadores que más trabaja, uno de los entrenadores que más jóvenes ha potenciado en nuestro fútbol.

En la Liga potenció muchísimos jugadores; les dio oportunidades a bastantes jugadores que hoy están en el primer equipo o jugando en el fútbol internacional. También ha potenciado jóvenes en Cartaginés y les ha dado sus momentos.

Venegas destacó el trabajo de Andrés Carevic. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para mí ha hecho cosas muy importantes, que hoy tienen a Cartago también en una semifinal nuevamente. Después de 13 años, Cartago clasifica también a una Concachampions. Es un entrenador muy querido en nuestro fútbol, y esperamos sea recompensado con un nuevo título nacional.