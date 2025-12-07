Erick Lonis explica la única condición que le pusieron a Dax Palmer para dejarlo ir de Saprissa

Erick Lonis explicó las razones por las que Dax Palmer dejará el Saprissa.

El muchacho de 18 años tendría todo listo para irse al Alcorcón, equipo de la tercera división de España y en el presente campeonato no ha sumado minutos.

Lonis habló de la situación del mediocampista, en su programa, Deporte Más.

“Hay varias cosas, cuando hay un jugador que tiene proyección y tiene una oferta del extranjero, aunque tenga contrato con él, hay que dejarlo ir.

“Es una proyección para él, para la familia, no le puede decir que se quede en el equipo porque tiene contrato”, comenzó diciendo el exportero.

Todo está listo para que Dax Palmer se convierta en legionario. Foto: prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa)

“Un excelente trato”

Lonis destacó que la salida de Palmer será un excelente trato y al igual que el volante, otros jugadores han recibido ofertas para dejar el equipo morado.

“Lo tratamos de hacer de manera tal que haya un desarrollo personal, un desarrollo para el jugador y con la condición de que cuando regrese, lo haga para Saprissa.

“Nosotros también mantenemos un monto, un porcentaje de los derechos del jugador y ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Buscar, en vez de un talento parecido al de Dax, dos talentos como Dax y eso es lo que intentamos hacer. Es un excelente trato", comentó.