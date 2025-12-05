Deportes

Falleció el último jugador del Saprissa que ascendió a la primera división en 1949

Alex Sánchez, exdefensor del Saprissa, falleció a los 95 años. Fue campeón con los morados en 3 ocasiones

Por Yenci Aguilar Arroyo

En el Deportivo Saprissa lloran el fallecimiento del último jugador que todavía vivía de aquel emblemático equipo que ascendió a la primera división en 1949.

Se trata del exdefensor Alex Sánchez Cruz, quien tenía 95 años y formó parte de los Chaparritos de Oro, de acuerdo con José Antonio Pastor, periodista e historiador del cuadro morado.

Falleció Alex Sánchez, exdefensor del Saprissa. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

Trayectoria de Alex Sánchez

Con la camisa de la S, Sánchez ganó los campeonatos de 1952, 1953 y 1957. Además, formó parte del cuadro que le dio la histórica vuelta al mundo.

Luego, jugó para la Liga Deportiva Alajuelense, de 1960 a 1963; sin embargo, con los rojinegros no logró conseguir títulos.

Su velorio será en Jardines del Recuerdo, en barrio Don Bosco, a partir de las 4 p.m. y su funeral será este sábado, a las 10 a.m. en Iglesia Don Bosco.

El Saprissa informó del fallecimiento de don Alex Sánchez. Foto: Facebook Saprissa. ( Foto: cortesía./Foto: cortesía.)
