Fallece Olman Ramírez Fletis, exjugador del Deportivo Saprissa

Olman Ramírez Fletis falleció este martes. (Sapriss/Saprissa)

Lamentablemente, este lunes se confirmó el fallecimiento de Olman Ramírez Fletis, exjugador que formó parte del primer equipo del Deportivo Saprissa.

El club expresó sus condolencias y escribió: “el más fuerte de los abrazos a toda su familia, en estos momentos tan difíciles”.

Olman Ramírez, exjugador de Saprissa. Cortesía.

Olman Ramírez, fue exjugador de Saprissa. Cortesía.

Ramírez Fletis dejó una huella en la institución y en los aficionados morados, recordado por su dedicación y entrega en la cancha durante su paso por el equipo.

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre las causas de su muerte ni sobre los actos funerarios.