¿Quién es Johnny Myrie, el joven que debutó con Saprissa? ¿Es primo de Kenay?

Johnny Myrie dejó buenas sensaciones en su debut, durante el juego entre Saprissa y Pérez Zeledón. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Johnny Myrie, joven delantero de Saprissa debutó con el primer equipo morado, en el partido ante Pérez Zeledón, dejó buenas sensaciones entre los aficionados.

El muchacho, quien juega en la categoría sub-21, ingresó al terreno de juego al minuto 77, en lugar del capitán Mariano Torres, y durante el tiempo que estuvo en cancha no tuvo miedo de tomar la pelota y encarar.

Pero, ¿quién es el muchacho al que Vladimir Quesada le dio minutos el lunes por la noche?

Myrie tiene 18 años y mide 1.77 metros. El jugador limonense es primo de los jugadores Kenay y Kenan Myrie, quienes también juegan en el equipo saprissista.

Su gol más reciente lo anotó el 12 de setiembre pasado, en el encuentro entre el Saprissa sub-21 y Guadalupe. Johnny hizo el primer gol de los tibaseños.

En redes sociales, los aficionados se mostraron satisfechos por el debut del muchacho.

“Hoy Johnny Myrie encaró, tomó la bola y no le dio miedo hacer asociaciones. Kenneth González pidiendo la bola a todo mundo para mover al equipo. Sebastián Garro, aunque fue tímido, mostró ganas de meter pierna. Mejor que ciertos fichajes y, sobre todo, de la casa".

“Excelente debut, entró sin miedo. Muy bien Myrie”, “Esto es lo que deja ganar como se debe, permite empezar a darle rodaje a jóvenes”.