Saprissa - Pérez Zeledón: Vladimir Quesada está feliz por el regreso de Warren Madrigal a los entrenamientos

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, se mostró más que satisfecho por volver a los primeros lugares de la tabla. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que pese a los malos momentos por los que ha pasado el equipo tibaseño, tienen claro lo que están haciendo y las metas que deben cumplir. Además, aseguró estar muy contento por el regreso de Warren Madrigal a los entrenamientos del primer equipo.

Saprissa, tras la victoria ante Pérez Zeledón, subió al tercer lugar de la tabla, con 17 puntos, y Quesada recalcó que el objetivo es mantenerse en los primeros lugares.

“Nosotros lo hemos tenido claro, ustedes lo llamarán como quieran, fracaso, crisis, pero sabemos lo que estamos haciendo.

“Hemos pasado por malos momentos, pero a pesar de ello tenemos claras cuáles son nuestras metas y el objetivo final y entre las metas inmediatas está pelear los primeros lugares y, para eso, los jugadores han entrenado bien y eso se refleja en el terreno de juego”, afirmó.

El técnico añadió que obtener un resultado como el 3-0 parece fácil, pero no es así.

“Para ganar 3-0 hay que correr más que el rival, estar más atento, más concentrados, creo que el marcador es justo.

“Tuvimos las opciones, las creamos y lo importante es el equilibrio y hoy (lunes) logramos mantener la meta en cero, que es importante para iniciar la segunda vuelta”, destacó.

Saprissa logró mantener el arco en cero, en el juego ante Pérez Zeledón. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Warren Madrigal está de regreso

El entrenador habló de Warren Madrigal, quien se incorporará al primer equipo este martes por la mañana, luego de sufrir una lesión en su pie izquierdo.

“Una gran alegría, después de la lesión que sufrió, que pueda integrarse y se le dé el alta médica. (Warren) Ha hecho entrenamientos grupales, se ha metido en los espacios reducidos y ha estado en algunos de los juegos de las divisiones menores.

“Ahora es cuestión de tiempo, para recuperar su confianza, viene saliendo de una operación y vamos a tener paciencia. Es una persona muy competitiva y pronto va a estar peleando de tú a tú con el resto de los compañeros que juegan en las posiciones ofensivas”, mencionó.