Saprissa recibió 7 goles en 3 partidos y Esteban Alvarado es blanco de críticas

El empate entre Herediano y Saprissa provocó que las críticas de los aficionados morados se fueran hacia Esteban Alvarado. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Tras el empate 3-3 entre Herediano y Saprissa del pasado miércoles, las críticas de la afición se centraron en uno de los protagonistas del cuadro morado.

El desempeño del portero Esteban Alvarado generó cuestionamientos, ya que muchos consideran que no atraviesa su mejor momento.

El guardameta de 36 años ha recibido 15 goles en lo que va de la temporada: 13 en el torneo local y dos en la Copa Centroamericana, frente a Verdes de Belice e Independiente de Panamá.

Si bien Saprissa ha marcado una importante cantidad de tantos en los encuentros del campeonato nacional, 16 en total, la cifra contrasta con los pepinos en contra que les han anotado, sobre todo, fuera del Ricardo Saprissa.

Contra Cartaginés (10 de agosto) recibió 3 goles y contra Liberia (17 de agosto) le marcaron dos. En los últimos tres duelos, el Monstruo recibió 7 anotaciones y en algunas de ellas, Alvarado quizás pudo hacer un poco más para detener la entrada de la pelota.

Por ejemplo, el 10 de setiembre, en el partido ante Puntarenas, Esteban se quedó corto en la salida y fue sorprendido por Jean Sánchez, quien marcó el tercer gol de los porteños, y el miércoles, estuvo desconcentrado en varias opciones que generó el Team.

Abraham Madriz tiene 21 años y ha sumado muy pocos minutos con el primer equipo. Prensa Saprissa. (Saprissa)

El mismo Alvarado reconoció hace unos días, que al equipo le hace falta actitud, ante los malos resultados y que se debe mostrar en la cancha mayor concentración, en momentos claves.

El portero limonense regresó a Saprissa en enero del 2023 y su contrato vence en mayo del 2026 y, hasta el momento, no tiene una competencia en su puesto, pues tanto Abraham Madriz como Isaac Alfaro no han sido tomados en cuenta para ganarse un puesto en el once titular.

Mejorar

El exportero e ídolo saprissista Marco Antonio Rojas fue claro en que Alvarado podría mejorar su desempeño en la presente temporada.

“No solo desde ahora, creo que desde hace un tiempo podría actuar mejor, me parece que debe haber una mayor exigencia sobre él y eso pasaría si él tuviera competencia.

“Estamos claros en que no solo es fallo del portero, también fallan los que están adelante de él, pero me parece que debe estar más pendiente, más atento a algunas jugadas en las que podría intervenir. Los rivales ya no se asustan por el uniforme del rival”, afirmó.

El 10 de setiembre anterior, a Alvarado le anotaron tres pepinos, en el juego contra Puntarenas. Prensa PFC. (Prensa PFC/Prensa PFC)

Rojas es consciente de la responsabilidad que tiene un guardameta y destacó que cada partido es importante y sería bueno que analice su trabajo para ver cómo puede seguir aportando.

“En un equipo, la responsabilidad es de todos y cada partido es importante, pero creo que debe haber una mayor exigencia, porque en este momento, Saprissa no pasa por su mejor momento”, afirmó.

Haciendo lo suyo

El periodista Alex Mazón, de Deportes Monumental, tiene un criterio diferente al del exportero morado, pues, para él, no ha visto a Alvarado con problemas de rendimiento.

“Sé que ha cometido algunos errores, pero se mantiene bajo su nivel y yo no lo señalaría como uno de los factores de la situación que vive Saprissa.

“Me parece que es de los pocos futbolistas que se podrían rescatar, y creo que el tema de Saprissa va más allá, es un tema de equipo, de los jugadores, siento que en este momento Saprissa no tiene jugadores de calidad”, dijo.

El exportero e ídolo morado Marco Antonio Rojas cree que su colega puede mejorar. Prensa Saprissa. (DS )

Mazón sí es consciente de que el portero no tiene competencia y necesita que le pongan a alguien para pelear su puesto, y sobre su físico, esto dijo el comunicador:

“Él (Esteban) siempre ha sido así, me da la impresión de que tiende a subir de peso, es como de una contextura un poco gruesa. Siento que el día de mañana, Esteban se retira y podría tener problemas”, manifestó.