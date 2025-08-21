Deportes

Esteban Alvarado le dijo de todo a sus compañeros tras derrota de Saprissa en Panamá

El portero saprissista conversó con los medios luego de la derrota del miércoles ante el Independiente de Panamá

Por Yenci Aguilar Arroyo
Saprissa vs San Carlos
El portero del Saprissa Esteban Alvarado no anduvo con peros para reconocer que al equipo le falta actitud. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

El portero saprissista Esteban Alvarado sorprendió con lo que dijo de su equipo y no puso peros cuando se habló del rendimiento del cuadro morado.

Alvarado atendió a los medios, luego de la derrota del Sapri ante el Independiente de Panamá y aceptó que al plantel le falta garra y defendió el trabajo de Paulo César Wanchope.

“Eso lo mencioné hace unos partidos atrás y me cuestionaba si era una cuestión de actitud de nosotros mismos, si se podía dar más.

“En el fútbol debemos ser agradecidos, gracias al fútbol comemos y eso en la cancha se debe mostrar con garra, el trote de campeón es para cuando uno celebra la copa y a veces ese 1% por ciento que nos reservamos por cansancio o por otra situación hace la diferencia”, dijo al programa Fanátikos.

Responsable

Sobre el entrenador morado, esto dijo el arquero:

“El técnico siempre será la cabeza responsable de eso no hay duda y en lo personal me parece que estamos desperdiciando un gran técnico, nosotros demostramos buenas facetas de fútbol, tal vez no somos contundentes, regulares.

“Pero me parece que estamos desperdiciando un entrenador que nos da una metodología de toque, una metodología europea y a veces siento que lo que queremos es venga un picapiedra y nos dé con un mazo en la cabeza, que es la única manera que pareciera que entendemos”, añadió.

