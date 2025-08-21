Erick Lonis se mostró como pocas veces luego de la derrota de Saprissa ante Independiente

Erick Lonis no escondió su frustración, luego de la derrota del Saprissa ante el Independiente de Panamá. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Erick Lonis está en Panamá y no ocultó su frustración por lo que pasa con el equipo morado.

El exportero acompañó al equipo en el juego ante los canaleros y estas fueron sus declaraciones luego del partido, que se disputó en el Rommel Fernández.

El Monstruo cayó 1-0 ante el CAI y hay una lluvia de críticas por el rendimiento del conjunto tico.

“Vamos a ver, usted describe lo que todos sentimos, fue un partido de regular para abajo, no tengo mucho qué decir. Cuando uno juega mal, no muestra lo que uno espera en la cancha y hay que analizar, ver por qué hemos jugado 3 partidos de bajo nivel”, dijo al programa Fanátikos, que estaba transmitiendo en vivo desde las afueras del Rommel Fernández.

Las críticas del equipo no cesan luego de la derrota contra el Independiente. Cortesía Hosseman Hernández. ( Cortesía Hosseman Hernández./Cortesía Hosseman Hernández.)

Lonis, quien lidera el Comité Deportivo de los saprissistas, dijo que lo que queda es ver qué está pasando.

“Yo entiendo, lo comprendo, así nos sentimos todos. Desde nuestra posición, lo que hay que hacer es ver las razones, por qué algunos jugadores no están rindiendo lo que deben, por qué no tenemos la posesión del balón, no hay mucho que decir.

“Cuando viene una seguidilla de partidos en donde el volumen de juego no es el que espera, no se pueden dejar pasar estas cosas”, dijo.