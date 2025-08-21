Paulo Wanchope admite que todos deben dar más para levantar cabeza en el Saprissa

El técnico del Saprissa Paulo César Wanchope reconoció que sobre él hay muchas críticas. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Paulo Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, es claro en que todos los ojos están puestos sobre él, luego de la derrota contra el Independiente de Panamá.

El entrenador morado es consciente de que los aficionados están más que molestos por el rendimiento del equipo en los últimos juegos. La “S” cayó 1-0 ante los canaleros.

“Con respecto a la crítica y al señalamiento: el entrenador que esté de turno en el Saprissa, siempre tendrá ese nivel de presión, si no se dan las cosas. Conozco la presión, la exigencia de la afición y les agradezco, y les ofrezco disculpas a las personas que vinieron acá, es de destacar y admirar.

“El rendimiento es así, siempre he estado bajo la lupa, como jugador, como entrenador, ahora y siempre, porque hay una expectativa grande alrededor de mí, buscando la solución para que el funcionamiento sea mejor y constante y tener una seguidilla de victorias”, afirmó.

Análisis

La Cobra reconoció que todos, jugadores y cuerpo técnico deben poner las barbas en remojo para salir de la situación que están en este momento.

“Hace una semana y media me dijeron que cuando no ganamos, es el técnico y cuando ganamos, son los jugadores, pero somos un equipo, soy la cabeza del grupo y todos tenemos que dar más.

Los morados se llevaron un duro golpe ante los panameños. Foto tomada de X CAI. (X CAI/X CAI)

“Tenemos que tomar mejores decisiones, como cuerpo técnico, como entrenador, y que los jugadores puedan tomar mejores decisiones dentro del campo. Somos un equipo y es difícil, en un grupo de 30 y resto de personas, el problema no es el técnico o los jugadores, somos uno solo, y hay que buscar la solución a lo interno y me ocupa el hecho de que seamos consistentes en nuestro funcionamiento, hubo partidos que fueron muy buenos, otros regulares”, manifestó.

Extraño

Sobre el juego contra los canaleros, Chope lo calificó como extraño.

“Puedo hablar por este partido, que fue extraño, aunque tuvimos opciones importantes en el primer tiempo, hubo muy pocas opciones, incluso del rival. Los locales aprovecharon muy bien la táctica fija y se llevaron el partido.

“En términos generales, el encuentro bueno, para el aficionado no lo fue y lo que importa son los resultados”, señaló.

Para algunos, Saprissa tiene un bajón de rendimiento y esto manifestó Paulo César sobre la realidad del equipo tibaseño.

“Es un ambiente complejo, complicado, se vive en una fantasía para bien o para mal, de acuerdo a como se manejan las redes sociales. Previo a este partido sabía que había mucha crítica. En el campeonato nacional podemos estar mejor, pero no vamos mal.

Saprissa quedó de tercero en el grupo C de la Copa Centroamericana. Cortesía Hosseman Hernández. ( Cortesía Hosseman Hernández./Cortesía Hosseman Hernández.)

“Previo a este resultado, estábamos bien, sé que podemos estar mejor, pero tenemos este revés. No sacamos los 3 puntos y tenemos opciones importantes para clasificar. A veces es difícil ver las cosas cuando están bien y con esta pérdida me imagino cómo están todas las opiniones”, relató.

Levantar cabeza

El defensor panameño Fidel Escobar dio la cara ante los medios de comunicación que cuestionaron al rendimiento de la S.

“En el primer tiempo la tuvimos, esto es fútbol y los rivales aprovecharon un balón parado.

“Esto es Saprissa, por algo es la institución más grande, debemos levantar cabeza y pensar en lo que viene. El profe nos da las herramientas para hacer las cosas partido a partido, pero a veces, tenemos que ver hacia adentro y ver nuestros errores. Debemos mejorar en muchas cosas”, señaló el Comandante.

