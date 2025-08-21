Saprissa blindó a estos cinco jugadores con mejoras económicas y beneficios extra

Albert Barahona es uno de los jugadores del Saprissa a quienes mejoraron sus condiciones. Prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa)

En el Deportivo Saprissa blindaron a varias de sus fichas y mejoraron sus condiciones, no solo en lo económico, sino en temas extra cancha.

Este miércoles, Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo de los morados, reveló en una entrevista que los futbolistas Samir y Gerald Taylor, Kenay y Kenan Myrie, y Alberth Barahona fueron los beneficiados con una serie de ajustes que se hicieron a lo interno de la institución morada. Las declaraciones las dio a Deportivas Columbia.

“Cuando llegué había algún descontento de algunos jugadores, quienes sentían que su rendimiento y su proyección eran muy buenos, pero no estaban recibiendo la remuneración económica que correspondía.

LEA MÁS: Contadora explica en sencillo el informe financiero de Saprissa que reveló periodista

“Blindamos a cinco jugadores: Samir y Gerald Taylor, Kenay y Kenan Myrie, y Alberth Barahona. Mejoramos su situación en la forma económica, y a otros en algunas facilidades. Alberth Barahona, quien estudia derecho, recibió el beneficio de vivir más cerca de la universidad”, afirmó.

Erick reveló por qué estos fueron los jugadores que ahora cuentan con mejores condiciones.

“Les dije que hacemos esto porque no queremos que estén pensando en que se tienen que ir a la primera oferta que les llegue. Logramos eso y necesitamos que ellos se concentren en jugar con Saprissa, buscar un puesto en la Selección y consolidarse en Saprissa”, añadió.

LEA MÁS: Sergio Gila contradice a Erick Lonnis sobre el no fichaje de Randy Ramírez, ¿a quién le creemos?

Lonis confirmó que mejoró las condiciones de los jugadores con proyección a nivel internacional. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Cotizado

Lonis confirmó que hay varios clubes interesados por Kenay Myrie, uno de los mejores jugadores con los que cuenta la “S” en este momento.

“Hicimos un análisis y los revaloramos. Kenay estaba en 375 mil euros (₡221 millones) y hoy está en 800 mil euros (₡471 millones).

“Ha habido ofertas por Gerald Taylor, nos han llovido ofertas por Kenay. Hicimos un estudio financiero y de proyección, corrimos varias plataformas y determinamos que ahora está en 800 mil euros, y cuando juegue más partidos, valdrá más”, agregó.