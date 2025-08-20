Sergio Gila contradice a Erick Lonnis sobre el no fichaje de Randy Ramírez, ¿a quién le creemos?

La no llegada de Randy Ramírez a Saprissa sigue generando roncha. Prensa Liberia. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

La no contratación de Randy Ramírez en el Saprissa sigue generando roncha y este martes, Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del club salió al paso de los cuestionamientos por no llevarse al muchacho de 21 años.

El fin de semana, después de que Ramírez le recetara dos goles a Saprissa, en el juego contra Liberia, salió a relucir que el cartaginés estuvo a punto de llegar al cuadro morado, pero al final, el club desistió de la idea de llevarse al goleador del campeonato.

Lonis dio una entrevista al programa “120 minutos” de Deportes Monumental y aclaró que él, ni el técnico Paulo César Wanchope, tuvieron nada que ver con el tema de Randy y responsabilizó a Sergio Gila, quien en ese momento era el gerente deportivo del Monstruo.

“A Randy Ramírez lo quería Paulo César, el llevó la solicitud a principios de junio y Sergio Gila la rechazó.

“Esa es la pura verdad. La razón hay que preguntársela a él, pero pueden haber sido dos razones: que tal vez no lo convenció como jugador o tal vez, que es por la que más me inclino, que el representante de Ramírez tiene una demanda contra Saprissa“, sentenció Erick.

“En este caso Saprissa decidió no negociar y yo apoyo si ese fue el argumento, pero Wanchope fue el que lo presentó a Sergio Gila y yo lo conocí hasta ahora que estoy aquí”, afirmó.

Lonis dijo que la no llegada de Ramírez se debe al español Sergio Gila. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Gila se defiende

Luego de su intervención, el periodista y narrador Harrick Mc Clean buscó una posición del español y por mensaje de texto respondió lo siguiente:

“Ya no quiero entrar al aire en ningún medio, pero sí que puedo indicar, que es totalmente falso eso que se dice. Su representante (del jugador) José Luis Rodríguez es testigo de cómo se dio todo.

“A mí me gustaba Randy, me comuniqué con su representante, comenzamos la negociación y me dijo que al ser un jugador joven, me insistía en que tenía que jugar como es lógico”, comenzó diciendo la respuesta de Gila.

Lonis aseguró que Paulo Wanchope quería al delantero para el Apertura 2025. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Luego, el europeo aseguró que hubo dudas de parte del equipo morado y finalmente, el delantero decidió vincularse al equipo blanco.

“Yo entendí eso (de querer jugar y lo hablé con el entrenador Paulo César Wanchope). Él tenía dudas, se las comuniqué al representante, tenía respeto, no quería quedar mal con él y a los días firmó con Liberia porque ahí iba a jugar”, aseguró.

Las declaraciones de la discordia

José Luis Rodríguez, representante del futbolista contó la semana pasada en una entrevista en Tigo Sports que el muchacho tuvo opción de irse a Tibás, pero que al final el club desistió de la idea.

“Creemos que el chico ya estaba hecho para tener esa oportunidad, para dar ese paso, en su momento estábamos entre Liberia y Saprissa, Saprissa dio un paso al costado, nos sentamos con la gente de Liberia, les explicamos nuestras prioridades, estábamos alineados en los objetivos y creo que fue la decisión correcta para Randy”, dijo.

Al agente le consultaron qué fue lo que a Saprissa no le gustó para que Ramírez no llegara al club.

“Es un tema que sentí que había dudas de su parte (Saprissa), uno como representante desea que el jugador esté en cancha, yo siempre le digo al chico, usted no gana teniendo el escudo de un equipo grande en el pecho si está viendo el partido conmigo en el palco”, añadió.