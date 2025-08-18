José Saturnino Cardozo reveló que Randy Ramírez le recuerda a un crack argentino muy recordado

José Saturnino Cardozo elogió en grande a Randy Ramírez (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia, habló este domingo sobre el jugador revelación y actual goleador del torneo, el atacante Randy Ramírez, y sorprendió al compararlo con un crack argentino muy recordado.

El entrenador paraguayo le ha dado bastante oportunidad al muchacho del barrio El Jaz, en Paraíso de Cartago, y comentó que tiene un estilo de juego que le gusta muchísimo.

“Estamos muy contentos con él, yo estaba en México cuando me hablaron a preguntarme, lo vi y enseguida dije que lo quería. Es un jugador desequilibrante, que yo, en lo personal, siempre busco tenerlo. Es un futbolista que me parece diferente a todos, que disfruta teniendo la pelota, que la quiere, la busca. Disfruta encarando a los rivales y jugando.

“Aún puede dar mucho más, porque, lo repito, es diferente, de esos jugadores que raras veces se encuentran, que todo mundo busca, y más desequilibrante que Randy creo que no habrá. Hablaba este sábado que me hace recordar mucho a (Ariel) Ortega, aquel argentino que jugaba muy bien. Hay que cuidar al jugador y el fútbol de Costa Rica debe ser muy inteligente en cuidar este tipo de futbolistas”, comentó.

Cardozo fue más allá y hasta le dijo a la prensa que los retaba a buscar un jugador que tuviera la picardía de Ramírez en el país y que, incluso, cree que está listo para la Selección de Costa Rica.

