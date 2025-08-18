Torneo Nacional

José Saturnino Cardozo reveló que Randy Ramírez le recuerda a un crack argentino muy recordado

José Saturnino Cardozo habló de Randy Ramírez y le hizo un reto a la prensa cuando le consultaron sobre el muchacho

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
José Saturnino Cardozo elogió en grande a Randy Ramírez
José Saturnino Cardozo elogió en grande a Randy Ramírez (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia, habló este domingo sobre el jugador revelación y actual goleador del torneo, el atacante Randy Ramírez, y sorprendió al compararlo con un crack argentino muy recordado.

El entrenador paraguayo le ha dado bastante oportunidad al muchacho del barrio El Jaz, en Paraíso de Cartago, y comentó que tiene un estilo de juego que le gusta muchísimo.

LEA MÁS: Randy Ramírez sorprende con la confesión que hizo tras anotarle un doblete al Saprissa

“Estamos muy contentos con él, yo estaba en México cuando me hablaron a preguntarme, lo vi y enseguida dije que lo quería. Es un jugador desequilibrante, que yo, en lo personal, siempre busco tenerlo. Es un futbolista que me parece diferente a todos, que disfruta teniendo la pelota, que la quiere, la busca. Disfruta encarando a los rivales y jugando.

“Aún puede dar mucho más, porque, lo repito, es diferente, de esos jugadores que raras veces se encuentran, que todo mundo busca, y más desequilibrante que Randy creo que no habrá. Hablaba este sábado que me hace recordar mucho a (Ariel) Ortega, aquel argentino que jugaba muy bien. Hay que cuidar al jugador y el fútbol de Costa Rica debe ser muy inteligente en cuidar este tipo de futbolistas”, comentó.

LEA MÁS: Paulo Wanchope se mordió la lengua cuando le preguntaron por qué Randy Ramírez no llegó a Saprissa

Cardozo fue más allá y hasta le dijo a la prensa que los retaba a buscar un jugador que tuviera la picardía de Ramírez en el país y que, incluso, cree que está listo para la Selección de Costa Rica.

LEA MÁS: Saprissa tuvo en la mano contratar a Randy Ramírez y por estos motivos le dijeron que no

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
José Saturnino CardozoLiberiaRandy Ramírez
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.