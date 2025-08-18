Paulo Wanchope se mordió la lengua cuando le preguntaron por qué Randy Ramírez no llegó a Saprissa

Paulo Wanchope afirmó que si valoraron llevar a Randy Ramírez a Saprissa pero no quiso profundizar el porqué no lo hicieron. (Jose David Murillo/Redes Saprissa)

Paulo Wanchope, técnico del Saprissa, reconoció, este domingo, tras el partido ante el Municipal Liberia, que al inicio del torneo les ofrecieron a Randy Ramírez para que llegara al Monstruo, pero que por decisiones internas no lo hicieron.

La pregunta sobre el porqué el chamaco no llegó a Tibás incomodó un poco al entrenador, y hasta se mordió la lengua para profundizar en las razones.

“Es un jugador bueno, interesante, hubo cosas que a lo interno se hablaron, pero que no voy a hablar acá. Es un jugador que está en Liberia y no veo conveniente venir a hablarlo acá (sobre qué pasó). Hubo conversaciones, pero lo dejo ahí porque es lo mejor”, comentó.

El muchacho, realmente, se llevó los elogios este domingo, pues no solo marcó los dos tantos de Liberia, sino que es el goleador del campeonato con cuatro tantos —-junto a Marcel Hernández— y se vio muy bien la parte técnica.

José Luis Rodríguez, agente del jugador, indicó en Tigo Sports la semana pasada que los morados tuvieron la opción, pero que por dudas no se decidieron por llevárselo.

Uno de los detalles que se habla es que pudo pesar la altura del jugador, que mide 1,64 metros y es de contextura menudita.