Randy Ramírez sorprende con la confesión que hizo tras anotarle un doblete al Saprissa

Randy Ramírez definió de gran manera ante el Saprissa. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Randy Ramírez, sin duda, fue el gran nombre que destacó en el empate a dos entre Liberia y Saprissa, este domingo en el estadio Edgardo Baltodano. Fue el jugador del que todos hablaron en el compromiso, tras el doblete que le anotó a los morados.

Uno de los puntos que más se discutió fue la posibilidad que tuvo el delantero de llegar al Monstruo al inicio del torneo, oportunidad que el club desechó por motivos que el técnico Paulo Wanchope no quiso compartir luego del encuentro.

En zona mixta, el muchacho, oriundo del barrio El Jas de Paraíso de Cartago, sorprendió con su sinceridad en la que reconoció que siempre ha sido saprissista.

“Yo siempre he sido saprissista, desde pequeño, tenías las camisas y todo”, indicó a los medios.

Para Randy la opción que tuvo de jugar con Saprissa no lo distrae de la oportunidad que recibió en Liberia, en el que ha mostrado un buen muy rendimiento con cuatro goles en igual número de juegos, lo que lo ubica como el goleador del torneo.

“Mi representante me habló de la posibilidad, que tuvieron una conversación con Saprissa, pero que no se dio, pero igual estoy muy feliz en Liberia, el porqué no se dio, no lo sé, es cosa de ellos”, comentó a los medios tras el partido.

Sobre su momento, el muchacho afirma que tiene muy claro su norte para seguir trabajando tranquilo, sobre una línea.

“Me siento muy feliz, creo que el trabajo que hacemos hace que no me pesen los partidos que hemos tenido; sé que tengo que seguir trabajando siempre muy humilde”, añadió.