¿Perjudicó el árbitro estadounidense a Saprissa en el partido ante Independiente?

A Saprissa no le señalaron dos faltas claras dentro del área.

En el cierre del juego entre Saprissa e Independiente, por la Copa Centroamericana, el árbitro estadounidense Rubiel Vazquez dejó ir una acción, perjudicando de nuevo a los morados.

Casi al final del encuentro, hubo una falta contra Sebastián Acuña dentro del área y el central gringo señaló una falta a favor de los canaleros, cuando era un claro penal para los morados.

Es decir, el árbitro no señaló dos penales a favor de los saprissistas, que hubiera cambiado el resultado del encuentro. Saprissa perdió 1-0 ante el CAI.

“Sí es penal a favor del Saprissa, es increíble como el árbitro no señaló las dos acciones a favor del Saprissa”, afirmó el analista Henry Bejarano.