Deportes

¿Perjudicó el árbitro estadounidense a Saprissa en el partido ante Independiente?

El árbitro Rubiel Vazquez dejó ir dos acciones claras en contra de los morados

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo y Henry Bejarano Matarrita
Saprissa vs Independiente. Cortesía Hosseman Hernández.
A Saprissa no le señalaron dos faltas claras dentro del área. Cortesía Hosseman Hernández. ( Cortesía Hosseman Hernández./Cortesía Hosseman Hernández.)

En el cierre del juego entre Saprissa e Independiente, por la Copa Centroamericana, el árbitro estadounidense Rubiel Vazquez dejó ir una acción, perjudicando de nuevo a los morados.

Casi al final del encuentro, hubo una falta contra Sebastián Acuña dentro del área y el central gringo señaló una falta a favor de los canaleros, cuando era un claro penal para los morados.

LEA MÁS: Saprissa blindó a estos cinco jugadores con mejoras económicas y beneficios extra

Es decir, el árbitro no señaló dos penales a favor de los saprissistas, que hubiera cambiado el resultado del encuentro. Saprissa perdió 1-0 ante el CAI.

“Sí es penal a favor del Saprissa, es increíble como el árbitro no señaló las dos acciones a favor del Saprissa”, afirmó el analista Henry Bejarano.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaIndependienteCopa Centroamericana
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.