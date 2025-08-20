Esposa de Christian Bolaños reveló padecimiento que tiene y cómo convive con él

Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños reveló que es resistente a la insulina y cómo lucha con este padecimiento. Instagram Jazmín Salas. (Instagram Jazmín Salas/Tomada de Instagram)

Jazmín Salas, esposa del exjugador saprissista, Christian Bolaños, reveló un padecimiento que tiene desde hace un tiempo y cómo ha logrado salir adelante.

La creadora de contenido se abrió con sus seguidores este miércoles y dijo que es resistente a la insulina. Esto le había impedido bajar de peso y contó cómo se dio cuenta.

LEA MÁS: Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, contó cómo fue víctima de aparente estafa

“Comencé a ir donde una nutricionista, seguir un plan porque quería bajar de peso para la boda de mi hermano. Corría 5 kilómetros todos los días, me cuidaba con la alimentación, pero no lograba bajar de peso.

“No soy una persona con sobrepeso, sería como muy malagradecida decirlo, pero siempre me veo como grande, pochotona, que son adjetivos que me caen pésimo. Siempre he sido traumada con el peso, tan así que odié los embarazos, porque con Allison subí 20 kilos y con Cristiano 22, entiéndase el grado de trauma que tengo”, admitió.

La creadora de contenido confesó que el peso es una de las cosas que más la trauma. Instagram Jazmín Salas. (Instagram)

LEA MÁS: Este fue el mensaje con el que la esposa de Christian Bolaños mandó a dormir a mujer que la criticó

Una luz

Jaz, como se hace conocer en sus redes, aseguró que por esos traumas que ha arrastrado con el peso optó por no usar ropa floja. Además, no le gusta cuando le dicen que se ve grandota, para ella es terrible.

“Bajaba aplicaciones, tomé pastillas, probé todas las dietas, pero nunca lograba bajar, pero ni medio gramo. Entonces, fui con la nutricionista, y ella veía raro que no bajaba de peso como debía hacerlo, por lo que me hice exámenes.

“Fui a un endocrinólogo y, gracias a unos exámenes que me hice, descubrí que soy resistente a la insulina y eso no me deja bajar de peso. Antes del tratamiento que ahora llevo, lo que hacía era nada contra corriente y comencé a tomar metformina, que la compro por aparte”, aseguró.

LEA MÁS: Esposa de Christian Bolaños cuenta varios secretos del futbolista, uno de ellos es de no creer

Salas está feliz porque el tratamiento ha sido efectivo.

“Siempre ando reteniendo líquido, ha sido una maravilla, me he deshinchado por decirlo así y se nota el cambio. La gente ve que he bajado de peso.

“Estoy contenta, porque además del medicamento estoy cuidando mi alimentación y haciendo ejercicio. Esto lo cuento porque si ustedes creen que tienen los mismos síntomas, deberían revisar, porque además siempre me sentía cansada”, destacó.

LEA MÁS: Video: Esposa de Christian Bolaños sacó los pasos prohibidos en su fiesta de cumpleaños