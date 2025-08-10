Deportes

Este fue el mensaje con el que la esposa de Christian Bolaños mandó a dormir a mujer que la criticó

Jazmín Salas no se guardó nada para defenderse de una usuaria de redes sociales

Por Yenci Aguilar Arroyo
Jazmín Salas reveló a sus seguidores cuál es una de sus fechas favoritas.
Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños le respondió con todo a una usuaria de redes sociales. Instagram Jaz Salas. (Instagram)

Jazmín Salas, esposa del exjugador del Saprissa Christian Bolaños no se guardó nada para responderle con todo a una usuaria que la criticó en sus redes sociales.

La cosa es que Salas estaba modelando un vestido, que se compone de dos partes: una blanca, en la parte superior de su cuerpo y una falda en encaje negro y una persona le escribió que la prenda no le favorecía y hasta le recomendó llevar unas clases.

“Tienes que llevar unas clases... te la recomiendo. El vestido no te favorece, porque la parte blanca y el tipo de manga te resalta lo ancho de arriba: negro arriba, blanco abajo”, le mencionó la usuaria.

Jaz, como es conocida en su comunidad le mandó un recadito, al ver que le dieron una opinión que ella no pidió.

“Gracias por darme una opinión que no te pedí. Por dicha tengo una manera de ser, que no me preocupa como me vea la gente, me preocupa más como yo me sienta. De paso te doy una recomendación yo a ti… Aprende que si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada.

“Por cierto. Ya que hablamos de opiniones no pedidas, te recomiendo a Maricela Vargas, ella jamás dejará que tu cabello se queme así, como te lo dejaron”, le escribió la repostera e influencer.

