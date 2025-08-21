Paulo Wanchope dio la cara a la afición de Saprissa en Panamá y sorprende con lo que les dijo

Paulo Wanchope vive momentos difíciles como técnico de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Paulo Wanchope la pasa muy mal como técnico del Saprissa y este miércoles, luego de la derrota en Panamá, se encontró con un grupo de aficionados en ese país y les dio la cara.

A diferencia de lo que podrían creer algunos, los fanáticos fueron muy respetuosos con Chope y, más allá de reproches, lo que le indicaron es que les duele lo que están viviendo.

El entrenador les agradeció el haber viajado a tierra canalera y les dijo que él también se encuentra muy dolido por todo lo ocurrido, según se vio en un video publicado por el tiktoker Andrey Hernández.

“Pongan huevos, Chope”, “¿Qué es lo que pasa? Esto es Saprissa", “Chope, lo respetamos y nos gusta la idea, pero nos parte el alma esto”, “Esto es feo para nosotros”, dijeron algunos cuando el DT se acercó a una malla, donde los saludó con el puño.

Al escuchar lo dicho por los fanáticos, el entrenador decía: “Gracias por venir” y “Sí, sí, tienen toda la razón”, incluso hasta se tomó fotos con algunos, una reacción más tranquila y sana de la que externan muchos en redes sociales que lo quieren afuera del club.