Christian Sandoval le tiró con todo a Saprissa por derrota en Panamá en la Copa Centroamericana

Saprissa sumó otro mal resultado y el periodista no se guardó nada

Por Hillary Chinchilla Marín
Saprissa vs Independiente. Cortesía Hosseman Hernández.
Saprissa cayó por la mínima ante Independiente. Cortesía Hosseman Hernández. ( Cortesía Hosseman Hernández./Cortesía Hosseman Hernández.)

El Deportivo Saprissa sumó otro mal resultado en la presente temporada y el periodista Christian Sandoval le tiró con todo al equipo.

El cuadro morado no pude traerse ni un punto de Panamá, de su visita al Club Atlético Independiente de La Chorrera, y el periodista de Teletica envió un duro mensaje en redes sociales.

Saprissa perdió 1 por 0 y Sandoval aseguró que esto pasa porque ahora “cualquiera” se pone la morada.

“Las ocurrencias se pagan caro. Saprissa navega en indecisiones y paga la factura. ¡Qué fácil jugar hoy día en Saprissa! Sin mucho esfuerzo, esa camisa se la pone cualquiera. Después de 25 años, un equipo panameño vuelve a derrotar al Saprissa en un torneo oficial", escribió en su cuenta de X.

La publicación se llenó de mensajes de morados que están descontentos con lo que ven en la cancha y con los resultados.

Ahora el club deberá ganar contra el Motagua de Honduras para clasificar a la siguiente fase.

