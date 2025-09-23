Este es el estado de Alberth Barahona tras ser hospitalizado por dolores en el pecho

El volante del Saprissa Alberth Barahona está hospitalizado desde el sábado anterior. Prensa Saprissa. (Redacción Perfil/redes sociales)

El volante del Saprissa Alberth Barahona sigue hospitalizado, luego de que presentara un fuerte dolor en su pecho.

Alberth, de 20 años permanece en el hospital Calderón Guardia, desde el sábado anterior, tras ser llevado de emergencia por el padecimiento que sufrió mientras estaba en su casa de habitación.

Esto es lo que informó el cuadro morado este lunes, previo al juego contra Pérez Zeledón.

“En el caso de Alberth Barahona, el jugador continúa en observación. Oportunamente, se brindará un diagnóstico definitivo”, citaron los morados a través de su grupo de prensa, lo que deja claro que el club y los médicos están llevando el caso con extremo cuidado por lo delicado que fue.

Minutos después del mensaje, el doctor del equipo Allan Soto dio más detalles de la condición del mediocampista.

“En las primeras horas del sábado, Alberth presentó dolor en su pecho, con mareos y otros síntomas. Sus compañeros, con los que vive, decidieron llevarlo al hospital y se le han estado haciendo estudios, varios exámenes para determinar qué es lo que está pasando.

“Lo van a pasar al salón de cardiología para terminar los estudios. Sería muy irresponsable de mi parte decir cuál es el diagnóstico, hay que completar los estudios”, dijo en declaraciones a FUTV.

Warren Madrigal está entrenando

Además, Saprissa dio detalles de la salud de otros jugadores:

- Warren Madrigal se integra esta semana a los entrenamientos con normalidad.

- Deyver Vega se recupera de una lesión de cartílago de su rodilla.

- Kenay Myrie sufrió un esguince de tobillo y mantiene su positiva evolución.

- Jorkaeff Azofeifa presenta una lesión de cartílago en su rodilla, pendiente de evolución.