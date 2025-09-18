(Video) La dura confesión de Mariano Torres tras empate del Saprissa

10/08/2025 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la Jornada 3 del Torneo de Apertura, Copa Promérica 2025. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El capitán del Saprissa, Mariano Torres, fue contundente al decir que el miércoles, en el juego contra Herediano, el equipo se durmió y por eso terminaron con un agónico un empate ante los florenses.

Los morados iban ganando 2-0, el que muchos llaman el marcador más traicionero del fútbol, y esto dijo el argentino cuando habló de la ventaja que perdieron.

LEA MÁS: Video: Gerson Torres manda un duro mensaje luego del empate de Saprissa ante Herediano

“El 2 a 0 es traicionero si te dormís, como nos dormimos hoy (miércoles) en algún momento del partido, pero a mí dame siempre el 2 a 0 que el 0 a 0; o sea, yo quiero siempre ir ganando. Bueno, en un momento nos dormimos, ellos aprovecharon muy bien.

Mariano Torres habló de un Saprissa dormido y al que le cuesta sacar resultados

“Nos dieron vuelta al partido y, al final, bueno, tuvimos la personalidad para seguir insistiendo, ir a buscar el empate y lo logramos. Hay muchas cosas que hicimos bien y otras que debemos mejorar, como el balón parado, que sé que la vamos a corregir para la segunda vuelta”, destacó.

El capitán además habló de Marcos Escoe, recién llegado al Monstruo y uno de los jugadores más cuestionados del club.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas genera roncha en la afición de Saprissa tras mensaje que dio en redes

“Es un muchacho humilde que está entrenando con nosotros, lo está dando todo, su esfuerzo, a veces, las cosas salen, a veces las cosas no salen, pero lo importante es que siga trabajando e insistiendo”, añadió.