Juan Carlos Rojas genera roncha en la afición de Saprissa tras mensaje que dio en redes

Saprissa empató contra Herediano, luego de ir ganando 2-0 ante los florenses. foto John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Luego del partido contra Herediano, en el que Saprissa empató 3-3 con los florenses, Juan Carlos Rojas, presidente morado apareció en sus redes, para dar un mensaje, pero salió trasquilado por los aficionados.

Rojas no publicó nada sobre la mejenga, pero su tuit generó algunas molestias, por lo que decía el texto que compartió, dicha por el expresidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt.

“No es el crítico el que cuenta: no es quien señala al que tropieza o comenta cómo el otro pudo haberlo hecho mejor.

“El crédito pertenece al que está en la arena, cuyo cara se mancha de polvo, sudor y sangre; que lucha valientemente, que se equivoca, que falla una y otra vez; porque no hay esfuerzo sin error y defecto.

“Aunque quizá conozca el triunfo de los grandes logros, si fracasa, lo hace al menos con osadía, para que su lugar nunca sea con esas almas frías y tímidas que nunca conocieron la victoria ni victoria ni derrota”.

Las reacciones de los aficionados no se hicieron esperar y le respondieron con todo al dirigente saprissista:

“Presi no le lucen estas publicaciones de frases como colegial con el corazón roto ni estar atacando a la prensa, que bien hace su trabajo de cuestionar su gestión. Seguimos alineando a Sinclair y dependiendo de Mariano. Las decisiones deportivas dan pena ajena desde que ganamos la 38″.

“Sería bueno que lo tome en cuenta para usted presi y deje de estar hablando del tetracampeonato que ya pasó, reconocer que estamos en crisis y buscar la manera de salir adelante. Créame que muchos morados seríamos muy empáticos con el equipo sí reconociera la crisis”.

“Bonita cita, pero al final lo que cuenta en el fútbol son resultados en la cancha y una buena gestión fuera de ella. Hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro. Y ahí el problema no son los críticos, es la dirigencia”.

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa usó sus redes para dar un mensaje, pero la jugada no le salió bien. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

“En la vida hay ciclos. Y el suyo hace mucho tiempo se cumplió”.

“Presi, como morado que lo respeta por el gran ser humano que imagino que es le digo: Lo está haciendo muy muy mal… la afición no esta enojada ni dolida, estamos indiferentes y eso es millones de veces peor", dicen algunos de los mensajes con más respeto.