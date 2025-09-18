Torneo Nacional

Kenay Myrie preocupa al saprissismo luego de lo que le pasó en partido ante Herediano

Kenay Myrie salió lesionado en el partido entre Saprissa y Herediano; esto dijo Vladimir Quesada sobre lo sucedido

Por Yenci Aguilar Arroyo y Sergio Alvarado
Kenay Myrie, lateral del Deportivo Saprissa
Kenay Myrie, salió lesionado del partido entre Saprissa y Herediano. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Kenay Myrie, lateral del Deportivo Saprissa, tuvo que salir ayudado por sus compañeros de la cancha del estadio Carlos Alvarado al final del partido ante el Herediano este miércoles.

El muchacho salió muy resentido de su tobillo derecho, situación por la que tuvo que salir a los 63 minutos por Gerald Taylor y en el terreno de juego que aplicarse hielo mientras estaba sentado.

Desde la zona mixta del estadio barbareño se vio cuando pasó el defensor apoyado por dos compañeros y notablemente renqueando, en una lesión que habrá que esperar para ver su gravedad.

Vladimir Quesada, entrenador tibaseño indicó en conferencia de prensa que saben hasta el momento.

“En cuanto a Kenay Myrie quien le puede dar una mejor descripción de la lesión es el doctor. Si vimos que lo tiene un poco inflamado el tobillo, pero debemos esperar”, indicó.

17/09/2025/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Saprissa por el torneo apertura 2025 de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / foto John Durán
Kenay Myrie se ha ganado la titularidad en Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)
Kenay MyrieSaprissaHeredianoVladimir Quesada
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

