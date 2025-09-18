Kenay Myrie preocupa al saprissismo luego de lo que le pasó en partido ante Herediano

Kenay Myrie, salió lesionado del partido entre Saprissa y Herediano. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Kenay Myrie, lateral del Deportivo Saprissa, tuvo que salir ayudado por sus compañeros de la cancha del estadio Carlos Alvarado al final del partido ante el Herediano este miércoles.

El muchacho salió muy resentido de su tobillo derecho, situación por la que tuvo que salir a los 63 minutos por Gerald Taylor y en el terreno de juego que aplicarse hielo mientras estaba sentado.

Desde la zona mixta del estadio barbareño se vio cuando pasó el defensor apoyado por dos compañeros y notablemente renqueando, en una lesión que habrá que esperar para ver su gravedad.

Vladimir Quesada, entrenador tibaseño indicó en conferencia de prensa que saben hasta el momento.

“En cuanto a Kenay Myrie quien le puede dar una mejor descripción de la lesión es el doctor. Si vimos que lo tiene un poco inflamado el tobillo, pero debemos esperar”, indicó.