Saprissa: a pocas horas del cierre del mercado, este es el fichaje que más le urge a los morados

Saprissa está a pocas horas de cerrar la planilla para lo que resta de la temporada, y dos periodistas que cubren el equipo consideran que al equipo le hace falta reforzarse en varios lados.

Marcos Escoe no ha convencido a la afición. (John Durán/John Durán)

Daniel Martínez de Monumental y Daniel Jiménez de Teletica.com expresaron que los morados requieren con urgencia uno o dos centrodelanteros, una falencia que el equipo de Vladimir Quesada arrastra desde el torneo pasado.

Vladi no ha hecho peticiones específicas como en su período anterior, más bien ha sido más diplomático. Sabe que se la tiene que jugar con lo que tiene.

No obstante, ha dado a entender que él siempre quiere más y si pudiera llenar la banca de delanteros, lo haría, pero no tiene muchas opciones en cancha y menos en banca.

Saprissa hizo contrataciones en esa zona, pero no han dado resultados. Gustavo Herrera fue presentado como un extremo que podía jugar como centrodelantero, lo mismo que Newton Williams.

Williams parecía que era el jugador que la podía pegar. En su debut anotó pero en ese mismo partido se lesionó. Eso fue el 30 de julio, ante Cartaginés.

Gustavo Herrera tiene calidad, pero no es goleador. (John Durán/John Durán)

De Herrera dijeron que es la nueva joya del fútbol panameño. Ha mostrado cosas buenas, es desequilibrante e inteligente, pero no es goleador, eso ha decepcionado a los aficionados.

Con la lesión del pana, Saprissa prometió un reemplazo y presentó a Marcos Escoe.

Pero tampoco ha logrado descollar. Ha tenido poca oportunidad y la afición se le fue encima en el juego contra Guadalupe por una acción que falló.

Pero más que todo por su pasado reciente. Jugó un torneo amateur de fútbol 7, con influencers y exjugadores y antes de eso, estuvo en Pitbulls, en canchas abiertas.

Martínez dijo: “Le falta uno o dos centrodelanteros. Cuando se lesionó Newton Wiliams, Erick Lonis, dijo que traerían un reemplazo, pero no ese jugador”, expresó Martínez.

También dijo que necesita extremos, pues Deyver Vega está lesionado, Gerson Torres no despega y lo de Marvin Loría, da para hablar más fuera de la cancha que dentro, según sus apreciaciones.

“A Delgadillo solo lo salva el contrato porque debió irse junto con Sabín Merino. Ahora no existe el peso que había con Javon East, Luis Paradela y Warren Madrigal”, comentó.

Mientras que Jiménez cree que Herrera y Escoe son buenos jugadores, pero no solucionan lo inmediato del Saprissa.

“Gustavo es buen jugador pero no ha mostrado nada de cómo lo presentaron, y Marcos ni se diga, mostraron un gran video y esto y lo otro pero le falta mucho”, consideró.

Será cuestión de horas para que Saprissa se la deba jugar con lo que tiene. No se duda de la calidad de su planilla, pero la cuestión es que nadie la mete.