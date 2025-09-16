Deportes

¿Vladimir Quesada Pide refuerzos en la delantera? Esto respondió el técnico de Saprissa

Vladimir Quesada expresó claramente lo que piensa de su zona ofensiva

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, insistió este martes en conferencia de prensa, con la posibilidad de sumar refuerzos al equipo, aunque eso no significa que esté descontento con lo que tiene.

14/09/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Guadalupe en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Orlando Sinclair le anotó dos goles a Guadalupe. (John Durán/John Durán)

Al entrenador morado le preguntaron si estaba satisfecho con los delanteros que tiene el equipo y si considera pedir un refuerzo en ese campo, tomando en cuenta que el panameño Gustavo Herrera se incorpora a la Sub 20 de ese país para el Mundial de la categoría.

LEA MÁS: Herediano vs Saprissa: Designan en VAR al árbitro más cuestionado

Sin Herrera, que se perderá algunos partidos, Saprissa tiene a Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair y Marcos Escoe, como centrodelanteros, más lo que suman los hombres por afuera.

“Estoy satisfecho, hay competencia, estoy contento, pero es normal, yo siempre quiero más. Siempre lo dije, jugué como volante pero sobre todo como lateral y me enseñaron a ver el marco contrario toda la vida”, explicó Quesada.

Lonis, Tulbovitz y Vladimir
Vladimir Quesada sí quiere refuerzos en la delantera. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Vladimir incluso externó que si él pudiera, solo tendría delanteros en la suplencia, pues le gusta atacar.

“Es natural, debo tener reservas, debo tener vigilancias defensivas. Para mí sería buenísimo si antes del cierre del mercado, algunas de las cosas que hemos conversado en Comisión Técnica pudiera dilucidarse”, añadió el estratega del Monstruo.

LEA MÁS: Expertos señalan el problema más grave de Saprissa y dicen cómo solucionarlo

14/09/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Guadalupe en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Marcos Escoe ha tenido pocos minutos, pero ante Guadalupe falló una opción clara. (John Durán/John Durán)

Quesada también recordó que no es algo nuevo, que él siempre insiste hasta el último día de fichajes (18 de setiembre), en alguna incorporación.

LEA MÁS: Video: Formador de Marcos Escoe explica por qué el jugador tiene lo necesario para jugar con Saprissa

Será cuestión de un par de días para saber si la solicitud de Quesada surte efecto o se queda en un deseo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
vladimir quesadadeportivo saprissarefuerzos en la delanteraorlando sinclairariel rodríguezmarcos escoe
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.