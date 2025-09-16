¿Vladimir Quesada Pide refuerzos en la delantera? Esto respondió el técnico de Saprissa

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, insistió este martes en conferencia de prensa, con la posibilidad de sumar refuerzos al equipo, aunque eso no significa que esté descontento con lo que tiene.

Al entrenador morado le preguntaron si estaba satisfecho con los delanteros que tiene el equipo y si considera pedir un refuerzo en ese campo, tomando en cuenta que el panameño Gustavo Herrera se incorpora a la Sub 20 de ese país para el Mundial de la categoría.

Sin Herrera, que se perderá algunos partidos, Saprissa tiene a Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair y Marcos Escoe, como centrodelanteros, más lo que suman los hombres por afuera.

“Estoy satisfecho, hay competencia, estoy contento, pero es normal, yo siempre quiero más. Siempre lo dije, jugué como volante pero sobre todo como lateral y me enseñaron a ver el marco contrario toda la vida”, explicó Quesada.

Vladimir incluso externó que si él pudiera, solo tendría delanteros en la suplencia, pues le gusta atacar.

“Es natural, debo tener reservas, debo tener vigilancias defensivas. Para mí sería buenísimo si antes del cierre del mercado, algunas de las cosas que hemos conversado en Comisión Técnica pudiera dilucidarse”, añadió el estratega del Monstruo.

Quesada también recordó que no es algo nuevo, que él siempre insiste hasta el último día de fichajes (18 de setiembre), en alguna incorporación.

Será cuestión de un par de días para saber si la solicitud de Quesada surte efecto o se queda en un deseo.