Expertos señalan el problema más grave de Saprissa y dicen cómo solucionarlo

El Deportivo Saprissa pasa momentos agridulces en el torneo nacional y le está faltando un buen manejo de la presión, de las emociones y de las críticas.

Saprissa empató ante Pérez Zeledón, 2 a 2 en la Cueva del Monstruo, un resultado que no contribuye a una tensión que se ha generado entre el entrenador Vladimir Quesada y un gran sector de los aficionados.

Gino Vivi es de las nuevas incorporaciones. (Mayela López)

Acostumbrados a ganar todo, al menos a nivel nacional, en esta temporada perdieron la Supercopa con Herediano, la Recopa con Alajuelense, fueron eliminados de la Copa por Santos y volvieron a perder con el Real Estelí de Nicaragua. Y eso le duele al aficionado morado.

Esas derrotas ha desencadenado acontecimientos que se pueden interpretar como los síntomas primarios de un mal manejo de la crisis. De que algo pasa.

Los líderes deben estar preparados para recibir críticas más fuertes y además, encauzar a los nuevos. (Mayela López)

Ejemplos sobran. El técnico Vladimir Quesada ha dado tres versiones sobre la obligación de Saprissa de ganar, el argentino Mariano Torres ha tenido comportamientos antideportivos y fue expulsado cinco partidos por lanzarle la bola a un miembro del cuerpo técnico del Cartaginés, en pleno partido.

El presidente Juan Carlos Rojas no aparece en estos momentos y el utilero del equipo, Carlos Vargas, tras el juego contra Pérez Zeledón, le dijo a un aficionado que lo insultaba, “¿si quiere lo veo afuera, si quiere?”, como retándolo a los golpes.

Manejo de la crisis

La Teja consultó a dos expertos en temas de este tipo, Carlos Aguirre, coach deportivo con amplia experiencia y Nilsen Buján coach deportivo y empresarial.

LEA MÁS: Ninguna tergiversación: Estas fueron las tres veces que Vladimir Quesada cambió de discurso

Ambos están de acuerdo en que los equipos necesitan saber manejar el triunfo, derrota y la presiones consecuentes.

Buján dice que cuando un grupo se acostumbra al triunfo, deben administrar y dosificar las cargas mentales para que, cuando están en esa cúspide, puedan soportar la tensión, que es diferente y cada vez más dura, en cada campeonato que ganan, pues son situaciones nuevas.

Además, comentó que la intención del equipo de ir por el quinto título consecutivo, no afecta por igual a todos.

“El penta no le pesa a los líderes, sino a los que nuevos. Ahora, ¿cómo se pueden integrar? allí es cuando viene el trabajo interno, la reunión grupal, meterlos a todos en la misma sintonía. La sensación que me queda a mí es que hay falta de planificación y estrategia en ese campo”.

Con el camerino que tiene Saprissa, pueden revertir la situación, pero deben trabajar mentalmente. (Mayela López)

Buján añadió que esos signos evidencian que el equipo requiere entrarle al asunto mental. “Son síntomas que indican que el paciente requiere una medicina y no creo que Saprissa no lo esté haciendo, pero quizás la dosis no es la adecuada”, manifestó.

Por su parte, Aguirre dice que Saprissa cuenta con un camerino ganador y que probablemente, cuando logren enfocar, saldrán adelante, pero debe haber un trabajo mental.

“En la reunión de grupo con un profesional en comportamiento humano, se dicen las cosas, se preguntan, ¿qué está pasando?, ¿qué medidas vamos a tomar? Me parece imposible que Saprissa no lo esté haciendo y que no acepten las derrotas, pero están equivocando el camino”, manifestó.

Añade que la parte mental se debe tratar, como cualquier otra deficiencia en un equipo. “Si la parte física está mal, llaman a un preparador físico, si la parte táctica está mal, llaman a un técnico, pero si la parte mental está mal, no pasa nada y no debe ser así, se debe tratar de la misma manera”, añadió.

Comentó que los buenos rendimientos se acaban y los jugadores deben estar preparados para eso.

La solución es, según los expertos, reforzar la parte mental, preparar al grupo para aceptar la derrota y sacar enseñanzas de ellas y volver a enfocar los objetivos pero todos en la misma sintonía.

En estos momentos, la presión puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el equipo y alcanzar nuevas metas. Sin duda, Saprissa sabrá levantarse, como tantas veces lo ha hecho en su gloriosa historia.