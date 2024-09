Ninguna tergiversación: Estas fueron las tres veces que Vladimir Quesada cambió de discurso

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, dijo la noche de este miércoles que la prensa tergiversó sus palabras después de que la afición se le fuera encima porque dijo que el Torneo de Copa no era importante, solo porque quedó eliminado.

Sin embargo, el aficionado no come cuento y como la pobre justificación que dio quedó grabada, el morado está más chiva porque Quesada cambió su discurso por tercera vez y acá repasaremos cómo cambió de opinión de la noche a la mañana varias veces.

Vladimir Quesada debe ajustar su discurso. (JOHN DURAN)

El discurso del técnico morado al inicio de la temporada era el que siempre se ha mantenido en la institución, el del ADN ganador, que siempre quieren ganar todo.

El día que perdieron la Recopa ante Alajuelense, el 17 de julio, Quesada salió muy dolido, pero sus palabras retrataron de cuerpo entero su alma saprissista al hacer declaraciones a tono con la institución.

“No nos gusta perder, menos por tres goles, ya que incluso teníamos tiempo de no recibir tres goles, y menos porque era contra nuestro archirrival. Era un compromiso al que debíamos hacerle frente y, bueno, nosotros siempre queremos ganar y hoy, igual que con la Súper Copa, estamos molestos porque queríamos ganar y no pudimos levantar el trofeo”, aseguró en declaraciones a FUTV.

Saprissa no pasa un buen momento. (Mayela López)

Pero, el día más polémico y en el que cambió el discurso fue el 4 de setiembre, cuando la “S” fue eliminado por el Santos de Guápiles en la Copa, en la tanda de penales.

“No voy a desdecirme, no me gusta, pienso que no es un torneo importante”, declaró en Tigo Sports, declaraciones que están grabadas y circularon hasta la saciedad en redes sociales.

Esas declaracionos no solo van en contra del espíritu del saprissista, que quiere ganar todo, sino que hasta originó la reacción del presidente del Santos, Jorge Solano, quien no se le quedó callado.

“No voy a jugar de papista, pero al final de cuentas es fútbol y se entiende, defiende su trabajo, pero a como está irrespetando al Santos, también lo hace con Alajuelense, Guadalupe y Puntarenas FC, que están allí porque dieron su máximo esfuerzo”, le tiró Solano en su momento.

¿Mandato?

El saprissimo quedó tan molesto con las declaraciones de Vladi que anoche, después de empatar contra Pérez Zeledón 2-2 en la Cueva, el DT inició la conferencia haciendo una “aclaración” que no se sabe si la hizo por la presión o porque lo mandaron a reparar la torta, aunque más bien la terminó embarrando más porque no aceptó lo que dijo al argumentar que lo tergiversaron.

“Saprissa siempre quiere ganar todo, aunque sea como lo hemos dicho, el de canicas, chocolas, de jackses, todo lo queremos ganar y salimos con esa mentalidad al terreno de juego, respetamos a todos los rivales, en todos los torneos, aunque no nos guste como está estructurado.

“Hemos respetado a los equipos saliendo a la cancha y haciendo el mejor esfuerzo, es el día a día en nuestra institución, ganar todo, siempre”, añadió.

Estas nuevas declaraciones despertaron el disgusto de los aficionados en redes, como Jean Zúñiga, quien puso en X: “Buen discurso le escribieron a Vladimir”.

“Jugando a NADA, sin DT, sin fichajes pésimos y casi que nada interesante está difícil”, puso Kenneth Saprissa en la misma red social.

O Dylan391CR expresó: “Supongo que a Vladimir tampoco le importa el penta, porque no juegan a nada”.

Vladimir sigue en el centro de la crítica, no solo por los resultados del equipo, sino por sus declaraciones. Con la afición morada exigiendo el rendimiento que caracteriza al club, será crucial ver cómo ajusta su discurso y estrategia para enfrentar los desafíos que restan en la temporada.