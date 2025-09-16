Herediano vs Saprissa: Designan en VAR al árbitro más cuestionado

El juego entre Saprissa y Herediano, que estará cargado de alta tensión por el momento en que llegan ambos clubes, tendrá un invitado muy polémico.

El Herediano vs Saprissa siempre está cargado de tensión. (Mayela López/Mayela López)

Se trata de Yazid Monge, quien fue designado como árbitro VAR para el compromiso de este miércoles a las 8 de la noche, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

El juego será pitado por Juan Gabriel Calderón, con Juan Carlos Mora y William Chow y de cuarto árbitro Anderson Gómez. En el VAR estará Steven Madrigal, acompañado de Monge.

Monge tiene una lista importante de algunas de las jugadas más polémicas que se han dado desde que se implementó el VAR.

Aunque, a decir verdad, en la jornada anterior, hizo pareja con Bryan Cruz, en el juego Alajuelense vs. Liberia y tuvieron una acertada participación.

Por ejemplo, anularon un gol a Ronaldo Cisneros de la Liga por posición prohibida, una acción que Keylor Herrera había señalado como gol.

Al cierre del juego, volvieron a llamar a Herrera para que revisara un posible penal a favor de la Liga, por una falta sobre Tristan Demetrius. Pese a que el analista de La Teja consideró que era penal, Herrera no lo vio así.

No obstante, esa actuación sin polémica, ha habido otras acciones donde ha estado involucrado.

Todos los silbateros comenten errores, pero los de la sala VOR generan mayor discusión, puesto que los árbitros tiene repeticiones y tiempo para tomar la decisión.

Recordemos algunos fallos de Yazid Monge. En la jornada diez del torneo pasado, en juegos distintos, tuvo errores en el Herediano - San Carlos y el Pérez Zeledón - Cartaginés.

En ambos casos, el problema fue el mismo, no advirtió al árbitro central sobre dos fuertes planchetas que ameritaban sancionar penal y tarjeta roja.

A inicios de setiembre del 2024, no sancionó una de las jugadas más violentas que se han visto en mucho tiempo en Costa Rica, en la que sí hubo una fractura de por medio.

Henry Bejarano no está nada de acuerdo con la designación de Yazid Monge. (Archivo/Archivo)

El defensor belemita, Keyshan Hurtado, quien cometió una entrada muy fea que le provocó una fractura de tibia y peroné al volante rojinegro Kevin Cabezas. Esa falta ni siquiera la sancionó.

Tampoco validó un gol de Saprissa a Cartaginés, que era legítimo, en un juego clave en mayo de este año del 2025.

El analista de La Teja, Henry Bejarano, no ve con buenos ojos el nombramiento. “Le dieron de forma irresponsable un gafete FIFA de VAR, pero no dirige ni en segunda y cuando lo hace solo para tortas sirve”; dijo de forma crítica.

Enrique Osses hizo un nombramiento polémico en partido de alta tensión. (Fanny Tayver/Fanny Tayver)

Dijo que en la administración anterior fue nombrado por amiguismo por Jeffrey Solis, según él y que Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, lo sabe pero lo sigue nombrando.

“A él se le tiene que quitar ese gafete. Es una mala designación para un partido con tanta tensión”, dijo.

Con este historial, el VAR del clásico provincial tendrá a un protagonista tan vigilado como los propios jugadores.