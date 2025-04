El VAR mete menos la cuchara en los partidos, pero los árbitros siguen pintados

Desde que el chileno Enrique Osses agarró el timón del arbitraje tico, el VAR se usa menos o, al menos, eso se percibe. Pero no todo es fiesta: varios expertos dicen que los árbitros están perdiendo el respeto… ¡y eso sí está feo!

Juan Gabriel Calderón le habló fuerte a Guillermo Villalobos pero lo amonestó al 42, por una falta. (John Durán/John Durán )

Osses llegó a la Comisión de Arbitraje a finales de febrero, después de que Horacio Elizondo se fuera entre críticas por errores con el VAR y por depender mucho de la pantallita.

Ahora, el VAR aparece menos, lo cual suena bien para muchos. Uno que lo ve con buenos ojos es el exárbitro Orlando Portocarrero.

LEA MÁS: (Video) Kevin Sancho reveló cuántos manazos le pegó a su asaltante

“Se nota menos intervención y se toma el tiempo para analizar bien. El VAR bien usado ayuda a que haya justicia en el fútbol”, soltó.

El VAR no intervino en el clásico. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)

Pero Portocarrero no se quedó callado cuando le preguntamos por la actitud de los jugadores.

“Los árbitros están sin autoridad. En el clásico, lo de Guillermo Villalobos y lo de Kendall Waston, luego de una chilena, con el árbitro Juan Gabriel Calderón, fue una falta de respeto total. Hasta pena ajena me dio”, dijo directo.

Hasta dijo que solo falta que un jugador agreda a uno de los hombres que imparten justicia. “Estamos a nada de que eso suceda”.

A Juan Gabriel Calderón le reclamaron a más no poder. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Otro que tampoco se mordió la lengua fue Henry Bejarano.

“El problema no es el VAR, es la gente que lo maneja. Hay personas ahí que no deberían estar, pero los nombramientos son los mismos de siempre, porque está la misma persona nombrándolos. Lo del clásico dio pena, lo de Juan Gabriel fue una decepción, por eso, no va a salir de ahí”, tiró sin miedo.

Mientras el VAR descansa un poquito, los árbitros tienen que ponerse los pantalones. Porque si no lo hacen pronto, algún jugador se los va a pasar por encima… y sin replay.

Nota redactada con ayuda de IA.